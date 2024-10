Setembro Amarelo tem flash mob em S.Antônio(assista)

Ação de conscientização e valorização da vida

A Praça Matriz foi palco no fim de semana de uma emocionante e significativa ação em apoio ao Setembro Amarelo, campanha nacional dedicada à prevenção ao suicídio e valorização da vida.

O evento, organizado com o objetivo de levar informação, apoio e esperança à comunidade, contou com a participação de diversas instituições, lojistas, voluntários e cidadãos comprometidos com a causa.

A praça foi transformada em um espaço acolhedor, repleto de mensagens de incentivo espalhadas dentro de balões amarelos, simbolizando palavras de esperança e carinho para todos que por ali passavam. Profissionais das áreas de saúde e assistência social estiveram presentes nos pontos de apoio, oferecendo um local seguro para quem precisava conversar ou buscar orientações.

Um dos pontos altos do evento foi a apresentação da fanfarra do Colégio Tiradentes, que encantou o público com um flash mob e uma apresentação em libras, trazendo música e alegria, além de reforçar a importância de se unir em prol da causa.

Flash mob é um grupo de pessoas que se reúnem repentina e instantaneamente em ambiente público, realizam uma exibição por um curto período de tempo e rapidamente se dispersam do ambiente como se nada tivesse acontecido.

A participação ativa dos alunos e a presença de jovens foi um exemplo de como as novas gerações estão engajadas em promover a saúde mental e apoiar uns aos outros.

A ação contou com a parceria fundamental da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Assistência Social, além do apoio acadêmico do colégio Rui Barbosa, da Fanorpi e da Unopar, que contribuíram com voluntários e profissionais para atendimento e orientação no local. A presença de equipes especializadas foi essencial para dar suporte às pessoas que buscaram ajuda, reforçando a necessidade de dialogar sobre a saúde mental.

A iniciativa foi da Secretária de Saúde, Gislaine, e coordenador Adno Martins. Também contou com parceiras com a Unopar, Fanorpi, Colégio Estadual Tiradentes, Colégio Rui Barbosa, Centro de Idoso, equipes de apoio da saúde com psicólogos, educadores físicos e fisioterapeutas.

Outro destaque foi a participação dos lojistas, que decoraram suas vitrines com roupas amarelas, contribuindo para uma forte mensagem visual de apoio ao Setembro Amarelo. Essa mobilização do comércio local trouxe um tom de união e empatia, mostrando que cada um pode fazer a diferença no combate ao estigma e na valorização da vida.

“Ver a adesão de tantos segmentos da comunidade e a participação de cada voluntário foi emocionante. Conseguimos alcançar nosso objetivo de levar informação e apoio, mas, acima de tudo, conseguimos mostrar que ninguém está sozinho. Cada um de nós pode ser uma luz na vida do outro”, destacou Gislaine Galvão, secretária da saúde .

Finalizando o evento com músicas de incentivo e valorização à vida com alunos e professor intérpretes em Libras em homenagem ao dia 30 de setembro, dia internacional de Libras (linguagem de sinais para deficientes auditivos).

O evento foi encerrado com um clima de alegria e gratidão, mas a mensagem principal fica: a campanha Setembro Amarelo não deve ser lembrada apenas uma vez por ano. Falar, ouvir e apoiar devem ser atitudes constantes para todos que desejam uma sociedade mais acolhedora e empática.