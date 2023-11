Fernandinho atrai 13 mil em Jacarezinho (assistam como foi)

Fiéis de todo Norte Pioneiro prestigiaram cantor gospel

Milhares de pessoas estiveram no Centro de Eventos de Jacarezinho na tarde/noite desta quinta-feira (dia dois). A atração principal – com entrada gratuita – foi a apresentação do cantor gospel Fernandinho.

Além do show, o evento contou com outras atividades e uma infraestrutura completa para proporcionar conforto e segurança aos participantes.

Fernando Jerônimo dos Santos Júnior, conhecido popularmente como Fernandinho, é um cantor brasileiro de música cristã contemporânea, compositor e pastor evangélico. É membro da Igreja Mananciais,

O prefeito Marcelo Palhares esteve presente e comemorou o sucesso do evento. ” Quero agradecer aos pastores e igrejas engajados na organização, toda nossa equipe da prefeitura e também todos os participantes”.

A Marcha Para Jesus foi uma realização da prefeitura de Jacarezinho em parceria com a Ordem Eclesiástica dos Pastores de Jacarezinho (OEPJ) e apoio da Rádio Massa FM e do Npdiario.

Havia praça de alimentação, Caravanas de toda a região e muita animação.

Juntamente ocorreria a Marcha por Jesus, mas foi cancelada por vários motivos, entre eles pelo respeito à memória dos falecidos (Finados) e falta de estrutura de sanitários etc, “poderia haver problemas, assim fizemos a Marcha no último sábado”, explicou o pastor Edvaldo Silva, presidente da Ordem dos Pastores.

A exibição teve seu início após as 20 horas, ele cantou grandes sucesso incluindo seu mais novo destaque, a música : “Único, tu és o único…” e o público participou em massa,

Em um certo momento ministrou a palavra com versículos da Bíblia e momentos de oração. O show encerrou com o grande sucesso que foi a música mais pedida pela plateia “Galileu”.