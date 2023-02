Teatro abre atividades de grupos da 3ª Idade

Conselho do Direito da Pessoa Idosa exibe vigor

A peça teatral “A vida de quem vive mais” abriu nesta segunda-feira, 13, as atividades deste ano dos grupos da terceira idade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa de Santo Antônio da Platina.

A peça foi realizada pela Dusol Produções na Casa da Cultura Platinense e abordou diversos assuntos como direitos dos idosos, hábitos familiares e a influência da tecnologia nos dias atuais. O evento também teve a apresentação das atividades que serão realizadas ao longo do ano no Centro de Convivência do Idoso (CCI). Estiveram presentes o prefeito José da Silva Coelho Neto e o secretário Cristiano Benedito Lauro.

Quem tiver mais de 60 anos e interesse em participar nas atividades desenvolvidas para idosos, pode fazer sua inscrição na sede do CCI, localizado na Avenida Palma Rennó. Para aqueles a partir de 50 anos, as atividades são oferecidas nos bairros através dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com inscrições feitas no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) localizado ao lado do CDTI (antiga Guarda Mirim).