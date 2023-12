Tom Brasil e palhaço animam Natal HOJE

Show infantil e música sertaneja raiz

O pátio da prefeitura de Santo Antônio da Platina será palco nesta quarta-feira, dia seis, a partir das 18 horas, de duas grandes atrações abertas ao público, com cadeiras para o conforto da plateia (foto da estrutura já montada), integrando a programação de Natal do município.

Às 18 horas acontece o “Histórias de Palhaço”, uma apresentação com contos divertidos para toda a família.

Durante suas andanças, Arnica encontra e aprende histórias de outros palhaços, que vivem nos livros; Os Bigodes do Palhaço (Wagner Costa), O Palhaço Biduim (Bia Bedran) e A Risada de Biriba (Isabel Botelho).

Com suas estripulias Arnica vem contando suas histórias e levando alegria por onde passa. Há 25 anos, o artista Luís Henrique, mais conhecido como Bocão, desenvolveu o personagem que até então vinha cativando as crianças em picadeiros e ruas da cidade.

Em 2009 foi quando o artista criou a história que conta toda a sua trajetória, inspirada em outros palhaços tradicionais como Picolino (Ricardo Queirolo) e Xupetin (Oscar Espínola)

O show com Tom Brasil (foto) será na sequência, às 19 horas. O cantor há 20 anos coloca a viola caipira como instrumento e patrimônio histórico-cultural. Neste show, o público vai apreciar músicas que o rádio não toca mais, de tempos idos das emissoras AMs.

O repertório variado homenageia grandes compositores brasileiros como Tom Jobim, Almir Sater, Renato Teixeira, Paulo Vanzolini, Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira, Joubert de Carvalho, Olegário Mariano, Rolando Boldrin, além das músicas autorais do próprio Tom Brasil. “Tom Brasil Canta à Moda Brasileira” traz a história do Brasil caboclo cantado em prosa e verso dentro do mais absoluto som da viola caipira, com classificação livre.

O show é gratuito e começa às 19 horas em frente da prefeitura, que promove o evento em parceria com o Sesi Cultura e Apoio do Npdiario.