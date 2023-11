Trajetória de ÁLVARO Dias é celebrada com lançamento de Livro

Antônio Marcos de Souza (fotos) secretário de Desenvolvimento Econômico de Santo Antônio da Platina esteve presente no evento

Figuras de destaque da vida pública paranaense prestigiaram nesta terça-feira (07) o lançamento do livro que conta a trajetória política do ex-governador e ex-senador Alvaro Dias (PODE). O livro “A Travessia de Alvaro Dias” foi lançado no Plenário da Assembleia em uma concorrida solenidade. O texto resgata a história do político que já atuou como vereador, deputado federal, senador por quatro mandatos e governador do Paraná entre 1987 e 1991.

A solenidade foi realizada por proposição do presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD), do primeiro secretário, deputado Alexandre Curi (PSD), e do deputado Denian Couto (PODE). A obra é assinada pelo jornalista José Antonio Pedriali, responsável pela pesquisa e entrevistas utilizadas para compor a obra que registra a trajetória do político com mais de 50 anos de vida pública.

Na tribuna da Assembleia, um emocionado Alvaro Dias agradeceu o apoio de todos os que fizeram parte de sua vida política. “Acho que preservar uma biografia é respeitar as divergências. Este livro tem o objetivo de ser também uma manifestação de gratidão. É o registro de fatos históricos e obviamente um pleito de gratidão àqueles que participaram. Hoje eu refleti e vi um equívoco no título do livro. Não é uma travessia de um homem só: é a travessia de multidões, de milhões de pessoas que contribuíram para que essa travessia fosse possível. Para resistir durante tanto tempo, diante de um sistema promíscuo, só com muito apoio e esse apoio nunca nos faltou. Nossa gratidão por tanto será eterna”, agradeceu.

Nascido em Quatá (SP) em 1944, Alvaro Dias se mudou para Maringá aos 10 anos de idade, onde seu pai estabelecia uma fazenda de café. Em 1964, o ex-governador iniciou o curso de História na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o embrião da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Ele iniciou sua carreira política após ser eleito vereador de Londrina em 1968. Em 1970, concorreu ao cargo de deputado estadual, elegendo-se para a Assembleia Legislativa. Em 1974 e 1978, foi eleito e reeleito deputado federal. Em 1982, o político foi eleito senador da República. Na eleição seguinte, em 1986, foi eleito governador do Paraná. Em 1998, elegeu-se senador da República pela segunda vez, sendo reeleito em 2006 e 2014. Em 2018, candidatou-se à Presidência da República.

Depoimentos:

Para o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, o prestígio do ex-governador pode ser medido pelo número presentes na Assembleia. “Alvaro Dias é um político que construiu uma história no Estado do Paraná e no Brasil, digna e merecedora do aplauso de todos os paranaenses. Sempre fui simpatizante de sua oratória vibrante e do homem que enfrentou a resistência da ditadura. Portanto, o Paraná deve muito ao seu trabalho. Hoje é um momento para a sua vida que transcende até as ações políticas, com o lançamento de um livro que narra a sua história de vida”, disse.

Já o primeiro-secretário, deputado Alexandre Curi, ressaltou que o lançamento do registro histórico não poderia ter se feito em outro local. “Alvaro Dias é um dos maiores políticos da história do Paraná e do Brasil. Foi um grande senador da República, que contribuiu muito para o desenvolvimento do Paraná. Além disso, foi um excepcional governador, num momento difícil que o país estava passando, mas entregou o governo com as contas em dia. Então, esta Casa fez questão de sediar o lançamento de um livro que conta a história política de uma das personalidades mais importantes do Estado”.

O deputado Denian Couto lembrou a posição de destaque do biografado na política nacional. “Acho que este é um momento importante do lançamento do livro que conta a travessia do ex-governador e do ex-senador Alvaro Dias. Eu costumo dizer que não é uma travessia que terminou. Ela persegue e persiste. Porque Alvaro Dias não foi, ele é um dos maiores nomes da política não só do Paraná como do país. Sediar esse evento na Assembleia Legislativa é um privilégio para o parlamento”, afirmou.

José Antonio Pedriali é jornalista e possui quatro décadas de experiência na profissão. Ele trabalhou em diversos jornais, como Folha de Londrina, Jornal da Tarde e O Estado de S. Paulo. O autor, natural de Londrina, explicou que acompanha a vida do biografado há muito tempo.

“Acompanho a trajetória de Alvaro Dias desde a adolescência. Sou de Londrina e foi lá que ele começou a carreira política. Desde então acompanho a história dele e achei que valia a pena por que o Alvaro Dias tem uma trajetória muito digna. São mais de 50 anos de vida pública sem problemas de corrupção”, destacou. Pedriali é autor de 18 livros, entre eles “Fuga dos Andes” (Record, 2009) e “José Hosken de Novaes, o homem que não se corrompeu” (Casa Itália, 2022). O livro é publicado pela Editora Casa Itália.

Presenças:

Prestigiaram a solenidade os deputados Evandro Araújo (PSD), Luiz Claudio Romanelli (PSD), Márcia Huçulak (PSD), Matheus Vermelho (PP), Alisson Wandscheer (Solidariedade) e Ney Leprevost (União). Também estiveram presentes a ex-governadora Cida Borghetti, o ex-governador Orlando Pessuti, o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos do Ministério Público do Paraná, Mauro Sérgio Rocha, o desembargador Telmo Cherem, representando o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR), o prefeito em exercício de Curitiba, Eduardo Pimentel, e o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Participaram ainda prefeitos, vereadores, lideranças políticas, ex-secretários de Estado, e familiares do biografado.