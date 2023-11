UENP recebe autores regionais em evento

Antônio Jacob participou do encontro A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizou, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, o 1º Encontro de Escritores e Escritoras do Norte do Paraná. O evento, que é uma ação do projeto de extensão Mapeamento Cultural e Serviço de Atendimento ao Trabalhador da Cultura da Região Norte do Paraná, ocorreu recentemente em Jacarezinho e reuniu escritores da região norte do Paraná.

Na abertura do evento, o pró-reitor de Extensão e Cultura da UENP, Rui Gonçalves Marques Elias, ressaltou que o Norte do Paraná é uma região muito rica na produção literária. “Eventos como o Encontro de Escritores ajudam na divulgação e na integração destes autores que tanto contribuem para a cultura regional. É também um incentivo para que jovens escritores também se sintam inspirados por meio do compartilhamento de experiências”, disse. O chefe da Divisão de Assuntos Culturais da UENP, Ricardo André Ferreira Martins, agradeceu aos escritores pela presença no encontro. “Nós estamos fazendo um grande esforço para que este movimento continue e se torne habitual na nossa Universidade e na nossa região para que tenhamos um espaço de congregação e de encontro a fim de que saiamos do isolamento no qual nós, escritores, vivemos. Não precisamos ficar sozinhos, somos um grupo e podemos nos unir e nos transformar em um movimento. Nossas conversas e nossos livros podem atravessar as fronteiras para além das nossas convivências de forma que eles alcancem os nossos leitores”, comentou Ricardo. Para o diretor de Cultura da UENP, James Rios de Oliveira Santos, o evento foi uma celebração da literatura. “O Encontro dos Escritores foi um evento muito bonito, de celebração da literatura e de oportunidade de articulação de agentes culturais que desejam ter suas produções lidas e fomentadas. A partir deste evento, é certo que teremos condições de pensar em estratégias de fomento e de políticas culturais para esta vertente tão potente em nosso território”, acentuou. Durante o evento, diversos escritores puderam apresentar suas obras e compartilhar experiências. Entre os autores, Maria Lúcia Vinha, que compõe a coletânea de escritores e escritoras jacarezinhenses do livro “Zinho pelos cantos e encantos da cidade”, falou sobre a iniciativa. “Poder participar deste evento é um presente. Parabenizo toda a organização pela iniciativa e esforço de conectar os escritores e escritoras do Norte do Paraná. Os livros estão unindo pessoas e isso é muito bonito de se ver na nossa Universidade”, destacou Maria Lúcia. A coletânea apresentada pela autora conta também com Celma Paiva, James Rios, Liliane Milanezi, Maria Elena Raimundo de Sales, Mônica Costa, Núbia Rafaela Nogueira e Jean Moreno.

Na ocasião, Leandro Muniz, o Inocêncio Norte Velho, falou sobre as obras que também estavam sendo lançadas no encontro: “Vale Soturno, Lendas da Velha Tomazina” e a Coleção Cacarecos, composta por 4 volumes – “Pelas frestas da peneira”, “Prece de poeta sem pressa”, “Poemas são de pedra e paixões, de papelão” e “Pequeno cemitério de versos ressuscitáveis”.

O Encontro de Escritores e Escritoras contou com a mesa-redonda intitulada “Mercado Editorial: caminhos para a publicação”, com a participação do professor Ricardo Martins, como mediador; o ex-diretor da Editora UENP, Thiago Alves Valente; Daniel Zanella, do Suplemento Literário Relevo, de Curitiba; e Flávio Mello, editor da Revista Gralha Azul e diretor de Cultura de Siqueira Campos.

O evento também contou com a segunda edição do Café Literário, que ocorreu na manhã de sábado, 28, no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação. Também participaram do evento os escritores Jaime Alves de Melo, com a obra “As duas histórias da origem do homem”; Mônica Costa, com a obra “O gato Miguel e sua missão” e Antônio Stangreta Jacob, com a série “Pinta Roxa” e “Os três dias de agonia de Aparecidinha Pimenta”.