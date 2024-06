Integrados setores na prevenção a DENGUE em Santo ANTÔNIO

Projeto “Reciclar é proteger a natureza”

Ocorreu recentemente no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Maria Rosa Pereira, no Povoado da Platina, uma intervenção educacional integrando a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina.

O projeto de autoria da Professora Elda Simone Gonçalves de Souza, contou com roda de conversa entre os profissionais os alunos, contação de histórias através de imagens, coreografia e caracterização das crianças como super heróis bem como intervenção/palestra com os Agentes do Setor de Combate à Endemias do município.

Como descreveu a Professora Elda, “o CMEI Maria Rosa Pereira resolveu abordar um conteúdo que já faz parte da base nacional comum curricular da educação, ou seja, sensibilizar as crianças sobre a importância de evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, desenvolver atitudes responsáveis em relação ao meio ambiente e à saúde coletiva e estimular a observação e curiosidade sobre o mundo natural e a ciência”.

Os Agentes de Combate à Endemias apresentaram às crianças os estágios de vida do mosquito, os perigos da doença e participaram de uma atividade de entrega de sacos de lixo e panfletos e orientações na comunidade. “É gratificante e perceptível que essa integração de setores e a base educacional infantil produzem um trabalho de prevenção incrível”, comentaram ao Agentes de Endemias.

Contou com a participação dos seguintes profissionais: Kelly Andreatta Santos (diretora), Camila Dias Batista (coordenadora), a professora Elda Simone Gonçalves de Souza como autora do projeto e como participantes as professoras Mônica Delfina Lauro, Gisele Silverio Coelho de Campos, Elbia Panigada Guering, Adriana Adão Lomba, Paula Cristina de Souza Albano, e a auxiliar de Educação Infantil Valéria Valdivieso Misturini Campos. Do Setor de Combate à Endemias, João Batista Pereira (coordenador) e os Agentes João Paulo da Silva, José André Utida e Taryssa Claro. Fizeram parte do projeto 19 crianças de 4 e 5 anos, se estendendo também às outras turmas.

A atividade faz parte do projeto “Reciclar é proteger a natureza” (que terá ainda exposição no dia 13 de novembro às 19 horas na quadra da igreja Matriz).