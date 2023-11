Abrem 100 vagas de empregos com Grupo FRANGOS PIONEIRO

Parceria com secretaria de Desenvolvimento Econômico

A prefeitura de Santo Antônio da Platina através da Agência do Trabalhador oferta 100 vagas de emprego para platinenses no Grupo Frangos Pioneiro, empresa de Joaquim Távora.

O anúncio foi feito após uma reunião do Secretário de Desenvolvimento Econômico Antônio Marcos de Souza e a Gerente da Agência do Trabalhador Silvia Cardoso do Carmo.

Também participaram o gerente de Recursos humanos da empresa Renato Modolo, Anderson Jonaits supervisor de pessoal, Jhonatan Marcelo, supervisor de recrutamento e seleção e Leticia Carolina Rodrigues, analista de recrutamento e seleção e o chefe do Escritório Regional de Jacarezinho, Lisandro José Neia Baggio. Atualmente a empresa já emprega 150 funcionários platinenses, parceria essa fechada em desde 2017 junto à administração do prefeito José da Silva Coelho Neto.

Os currículos para quem tem interesse em trabalhar no Grupo Pioneiro estarão disponíveis de 13 a 20 novembro na Agência do Trabalhador de Santo Antônio da Platina. Após este prazo, serão enviados para empresa que fará a seleção na cidade.

O secretário Antônio Marcos disse que é muito importante para o nosso município essa parceria com a empresa Frangos Pioneiro, que serão mais 100 funcionários aplicando sua renda dentro do município , fortalecendo ainda mais a economia local. O prefeito Zezão e o vice-prefeito Chico da Aramon parabenizaram o acordo, declarando que iniciativas como essa geram renda e dignidade aos munícipes.