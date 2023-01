Ação conjunta facilita acesso dos jovens ao mercado formal no PR

Proposta é inédita em todo o Paraná

Para facilitar o acesso de jovens paranaenses ao primeiro emprego, a Secretaria de Trabalho, Qualificação e Renda articula, em conjunto com a Secretaria de Educação, uma proposta inédita no Paraná para encaminhar alunos dos mais de 40 cursos que integram a grade de Educação Profissional do Estado para uma vaga formal de trabalho logo após a formatura.

O objetivo do programa, que ainda está em fase de montagem, é direcionar todos os formandos de cursos gratuitos de qualificação profissional, ofertados pela SEED, para vagas em empresas que aderirem ao projeto. As agências do Trabalhador farão a intermediação dos postos formais de trabalho. A previsão é de que, anualmente, 23 mil alunos tenham a oportunidade de emprego logo após a obtenção do certificado de conclusão de curso.

Para o secretário de Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, a ação em conjunto vai facilitar a contratação de jovens que buscam a primeira oportunidade no mercado formal de trabalho. “O objetivo é que o certificado seja como uma espécie de carta de admissão. Todo aluno deve concluir o curso já empregado”, explica.

O secretário destaca ainda que o projeto é estratégico para o Paraná avançar ainda mais no ranking nacional de geração de empregos. Segundo dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o estado ocupa hoje o 1º lugar em empregabilidade de jovens entre 18 e 29 na região Sul, e o 4º lugar em todo o país. “Vamos cumprir a meta estipulada pelo Governador Ratinho Jr, que é a de transformar o Paraná no maior celeiro de empregos do país”, destaca Moraes.

Cursos – O programa de encaminhamento profissional será destinado a alunos de diversas áreas de conhecimento, como Administração, Edificações, Eletromecânica, Enfermagem, Estética, Programa de Jogos, Vestuário, entre outros.