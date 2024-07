José Afonso Junior enaltece “DIA do Agricultor” no país

Agronegócio tem se destacado e sustentado economia

O presidente do Sindicato Rural Patronal da região de Santo Antônio da Platina, empresário e produtor rural José Afonso Junior destacou esta semana, o “Dia do Agricultor” que é celebrado no dia 28 de julho.

A data da criação foi em 1960, do Ministério da Agricultura, no mandato do então presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek.

Junior enalteceu a relevância do Produtor Rural na continuidade do abastecimento de alimentos à população, principalmente neste momento de crise mundial, em que o setor do Agronegócio tem se destacado e sustentado a economia do nosso país. “Neste momento de crise, o agricultor precisou adaptar a forma de produzir, de comercializar, a maneira de interagir, de administrar, de conviver e de sobreviver nesse novo mundo que surgiu de uma hora para outra”, assinalou.

O presidente sindical agradeceu o produtor rural platinense e da região, que ao mostrar para a população em geral a sua importância durante a pandemia e outros sérios entraves e todas as dificuldades, continuam colocando o alimento na mesa da população.

Para José Afonso Junior, as autoridades precisam olhar com mais respeito o trabalho diuturno e ininterrupto do agricultor, suas famílias e colaboradores.

“O produtor rural possui uma ampla relevância na economia de nossa região, do nosso estado e todo o nosso país e também para a população mundial, pois é a sua atividade que propicia a maior parte da produção de alimentos, sobretudo aqueles que estão na mesa de todos os trabalhadores como o arroz e feijão. Por esse motivo, a homenagem aos agricultores, além de justa, é necessária, pois faz referência a um dos mais relevantes serviços prestados para a sociedade. Sabemos que a agricultura pertence ao setor primário da economia e, como tal, encarrega-se, ao lado dos setores extrativistas, de produzir, além dos alimentos, as matérias-primas que são empregadas na fabricação de mercadorias. Além disso, a agricultura na nossa região, vem ganhando um maior peso na produção de energia em virtude do cultivo de vegetais utilizados na biomassa, com destaque para os biocombustíveis”, apontou.