Agência ganha 4 PCs do governo estadual

Secretário recebeu lideranças platinenses

Nesta quarta-feira, dia 17, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Antônio Marcos de Souza, representando a Agência do Trabalhador, esteve no Palácio das Araucárias, em Curitiba. Estava acompanhado pelo Chefe de Gabinete Benedito Vieira Miranda Neto e pelo Vereador Odemir Jacob. Na ocasião, receberam das mãos do Secretário do Trabalho, Emprego e Renda do Paraná, deputado estadual Mauro Moraes, quatro novos computadores destinados à Agência do Trabalhador.