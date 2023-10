Agricultores recebem Certificação Orgânica

São as primeiras emitidas no município

Produtores rurais de Santo Antônio da Platina receberam suas Declarações de Cadastro para Produtores Orgânicos vinculados às Organizações de Controle Social (OCS), as primeiras emitidas no município. As declarações foram entregue no gabinete do prefeito José da Silva Coelho Neto, que recebeu e parabenizou os agricultores.

Com as declarações, os produtores estão autorizados a fornecer produtos orgânicos para feiras livres ou vender direto para o consumidor. A certificação garante que os alimentos foram cultivados em um sistema orgânico de produção e seguem as normas do Sistema Brasileiro de Garantia da Qualidade Orgânica.

“Queria agradecer ao IDR-PR e a Emater por participar de um anúncio tão importante para a agricultura familiar no nosso município. Fico feliz de termos os pioneiros nesta certificação, que é resultado do bom trabalho desenvolvido por todos vocês”, disse o prefeito Zezão.

Foram entregues seis certificações para produção de hortaliças, frutas, mandioca, couve-flor entre outras variedades. Os contemplados com as certificações OCS foram: Djalma Arantes da Silva e Josiane Maximiliano da Silva, Claudia Regina Dias Batista Moreira e Silvano Moreira,Almir Albano de Paula e Claudevina Rodrigues Teles.

A entrega teve a participação do Secretario Municipal de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente, Luis Carlos da Silva, da engenheira agrônoma da Unidade Municipal do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR) Edilene Preti Ferrari, da engenheira agrônoma municipal Juliana Aparecida de Souza e do gerente regional do IDR-PR Maurício Castro Alves.

“Essas primeiras certificações motiva outros agricultores e grupos dentro do município a investirem na produção orgânica. Nosso objetivo é transformar Santo Antônio da Platina em um pólo regional de referência em produção orgânica, e isso já está acontecendo”, declarou Maurício.