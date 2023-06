Alckmin cumpre agenda no Paraná

À tarde vice-presidente se encontra com industriais na Fiep

O vice-presidente e ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (foto) estará no Paraná nesta sexta-feira (30).

Pela manhã, às 10h, participa da inauguração da ampliação da indústria de biodiesel e do lançamento da pedra fundamental da esmagadora de soja do Grupo Potencial, na cidade de Lapa.

Às 14h, o vice-presidente se encontra com industriais na Fiep (Federação das Indústrias do Paraná), onde falará a lideranças do setor produtivo sobre a reforma tributária e os planos do governo federal para a indústria brasileira.

SERVIÇO

Data: 30/06/2023



10h – Lançamento da Pedra Fundamental da indústria da Esmagadora de Soja e Inauguração Solene da ampliação da Indústria de Biodiesel

Local: Planta de Biodiesel no Complexo Industrial do Grupo Potencial na cidade da Lapa – PR, Avenida Eduardo Pedro Hammerschmidt, 3800.