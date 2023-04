Alep e Governo unem eventos sobre Hidrogênio Renovável

Secretário Guto Silva e d eputada Maria Victoria

O secretário estadual do Planejamento, Guto Silva e a A deputada estadual Maria Victoria (PP) , definiram nesta quarta-feira (19) a união dos eventos para debater as políticas públicas sobre o Hidrogênio Renovável.

A Assembleia Legislativa havia marcado uma audiência pública para o dia 8 de maio para discutir o PL 53/2023, de autoria da deputada e do deputado Alexandre Curi (PSD), que estabelece a Política Estadual do Hidrogênio Renovável. Cinco dias antes, no dia 3 de maio, está agendada a realização do 1º Fórum de Hidrogênio Renovável do Paraná, organizado pelo Governo do Paraná.

Na reunião ficou definido que os debates serão concentrados no 1º Fórum de Hidrogênio Renovável do Paraná, que acontece no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba.

Protagonismo – A deputada Maria Victoria reforçou a proposta de reunir todos os atores interessados no tema para que o Paraná assuma o protagonismo nas aplicações e nas pesquisas a respeito do hidrogênio renovável.

“É um assunto estratégico para o Paraná e estamos integrando e coordenando esforços. O projeto de lei que está em tramitação na Assembleia está alinhado aos interesses do Estado e será sancionado durante o Fórum pelo governador Ratinho Jr (PSD)”, adiantou a parlamentar.

O secretário Guto Silva destacou que o Governo do Paraná organizou o Fórum para ouvir especialistas do setor produtivo, das entidades, da academia e formuladores de políticas, com o objetivo de discutir e elaborar estratégias efetivas ao desenvolvimento da produção e aplicação do hidrogênio renovável no Estado.

“É uma determinação do governador Ratinho Jr: estabelecer no Paraná um ambiente favorável para o desenvolvimento do hidrogênio renovável. A consolidação de uma política que estimule essa tecnologia, movimente a nossa economia e garanta segurança jurídica aos investidores”, enumerou.

O Fórum é promovido pelo Governo do Estado e organizado pela Secretaria do Planejamento, Invest Paraná, Copel, Sanepar e Parque Tecnológico de Itaipu (PTI). As inscrições são gratuitas pelo link (https://beta.sympla.com.br/evento/1-forum-de-hidrogenio-renovavel-do-parana/1934004)

Renovável– O hidrogênio classificado como renovável é aquele obtido a partir de fontes renováveis, em um processo de baixa emissão de carbono, e pode ser utilizado na geração de energia, combustíveis e na produção de fertilizantes.

Além da geração de energia, o hidrogênio renovável, ao ser combinado com gás carbônico, gera a produção de ureia, utilizada como fertilizante pelos produtores rurais. Hoje, cerca de 80 % do fertilizante utilizado no país é importado.