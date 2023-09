Alep Itinerante durante a 2ª ExpoFazenda

No dia 20 em evento aberto ao público para receber reivindicações e homenagear personalidades do município

A próxima parada da Assembleia Itinerante (como foi em Santo Antônio da Platina/Foto e vídeo) já está definida. O projeto da Mesa Executiva do Poder Legislativo criado para ouvir as demandas da sociedade nos principais municípios do Estado promove no dia 20 de setembro um grande evento aberto ao público para receber as reivindicações da população e homenagear personalidades de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A solenidade será realizada durante a 2° ExpoFazenda, que ocorre entre os dias 20 e 24 de setembro, no Centro MultiEventos do município. A solenidade do Legislativo acontece a partir das a partir das 18 horas. A iniciativa já foi realizada nas cidades de Londrina, Maringá, Paranaguá, Castro e Santo Antônio da Platina.

Durante o encontro, o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD), o primeiro-secretário da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), e deputados estaduais que representam a região recebem entidades do agronegócio, entidades de classe e membros da sociedade civil organizada para ouvir demandas e reivindicações. No decorrer das atividades, um documento com as sugestões da região será recebido pela Assembleia Legislativa. Ainda de acordo com a programação, personalidades de destaque na sociedade de Fazenda Rio Grande e da RMC receberão diplomas de menção honrosa da Assembleia Legislativa.

Além da participação dos deputados estaduais, o evento deve contar com a presença de representantes do governo do Estado, de lideranças políticas dos municípios da região metropolitana e de representantes da sociedade civil organizada.

A Assembleia Itinerante está passando pelas feiras e festas dos grandes municípios do Estado, criando um canal direito entre a sociedade e o Legislativo. Com um espaço especial voltado para o trabalho da Assembleia, os deputados receberem prefeitos, vereadores, lideranças, empresários, representantes do setor produtivo e a população.

Na primeira edição da ExpoFazenda, mais de 200 mil pessoas participaram do evento. Foram registrados mais de R$ 80 milhões em negócios investidos na economia local. De acordo com a organização, devem ser gerados mais de dois mil empregos diretos e indiretos. A festividade vai contar com mais de 300 expositores, além de exposição de animais, eventos de hipismo e show nacionais.

Assembleia Itinerante em Fazenda Rio Grande

Data: 20 de setembro

Horário: 18 horas

Local: Centro MultiEventos (Av. Brasil – Eucaliptos, Fazenda Rio Grande)