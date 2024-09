AMP e CNM convocam prefeitos para evento

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, e o presidente da CNM Paulo Ziulkoski, convidam os prefeitos e prefeitas do Estado a participarem da mobilização que será promovida na sede da Confederação, em Brasília, no dia 09-10.

Motivo: garantir o avanço das pautas prioritárias do movimento municipalista na retomada do Congresso Nacional.

Inscrições devem ser feitas aqui: https://bit.ly/3Xwic71

“É fundamental que os prefeitos e prefeitas do Estado participem desta mobilização para preservarmos as nossas conquistas e garantirmos a aprovação de matérias do interesse do movimento municipalista”, explica o presidente Edimar, que vai liderar a comitiva de gestores municipais do Estado no movimento.