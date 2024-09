AMP e SETU focam turismo religioso

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, recebeu uma equipe da Secretaria Estadual do Turismo com o objetivo de fortalecer a parceria já existente entre a Associação e a SETU para intensificar o turismo nos municípios do Estado.

Representando o secretário estadual do Turismo, deputado Marcio Nunes, estiveram na AMP a diretora de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação do Turismo da SETU, Tatiana Nasser; e o assessor da Diretoria, Lucas Echeverria.

Entre várias parcerias possíveis para incentivar o turismo nas 399 cidades do Estado, uma das que foram discutidas foi o apoio da AMP à iniciativa da SETU que consolida, no Paraná, o tradicional Caminho de Santiago de Compostela, que há pelo menos um milênio recebe peregrinos na Espanha.

O caminho tem 104 km de extensão, percorrendo os municípios de Fênix, Barbosa Ferraz, Campo Mourão e Corumbataí do Sul, no Centro-Oeste do Paraná. Nestas cidades, serão instaladas mais de 300 placas indicando as rotas para os peregrinos.

“Contem com o apoio da AMP nesta grande iniciativa, que incentiva o turismo e gera receitas para os municípios. É uma relação na qual todo mundo ganha”, disse o presidente Edimar, ao lado da procuradora-Jurídica da AMP, Francine Frederico, e do diretor da Faculdade Polis Civitas, Paulo Maia Junior.