AMP – ITAIPU 4.0: Confira Plantão de dúvidas de junho

INFORME ESPECIAL AOS ALUNOS DO PROGRAMA

O plantão de dúvidas dos cursos de pós-graduação do Programa ITAIPU AMP 4.0 oferece aos alunos a oportunidade de esclarecer questões pedagógicas diretamente com a equipe pedagógica e coordenadores do programa.

Este atendimento especializado ajuda a resolver dúvidas sobre os conteúdos EaD, prazos, normas de trabalhos e orientações gerais, contribuindo para um melhor desempenho acadêmico e maior integração nos cursos da AMP. Veja aqui o cronograma com as datas do mês de junho: Plantões de atendimento – junho