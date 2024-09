Ampliado o sistema de ABASTECIMENTO de S. A. da PLATINA

Interligação de um novo poço

A Sanepar concluiu a obra de ampliação do sistema de abastecimento em Santo Antônio da Platina. Com investimento de R$ 5,8 milhões, a Companhia executou mais de 4,7 quilômetros de rede adutora de água in natura e a operacionalização de mais um poço, além de uma estação elevatória de água.

O gerente da Sanepar na região de Santo Antônio da Platina, Victor Pereira Romano, conta que a obra traz incremento significativo. “O poço apresentou vazão de 50 a 57 mil litros de água por hora, o que representa 10% de aumento na capacidade de produção do sistema. São cerca de um milhão de litros de água a mais diariamente. Com a conclusão desta obra, poderemos passar o verão com mais tranquilidade em relação ao abastecimento.”

SERVIÇO – O novo poço 15 foi interligado a um reservatório já existente, o reservatório 05, com capacidade de 2,3 milhões de litros e que representa cerca de 30% do volume distribuído à população urbana e ao distrito de Platina.