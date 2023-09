No Norte Pioneiro, Angra Doce abre frente ao turismo

Diz o Deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD)

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) disse que a região de Angra Doce, na divisa do Paraná com São Paulo, abre nova frente ao turismo no entorno do reservatório da Usina Hidrelétrica de Chavantes.

“Tenho conversado com os dirigentes da Atunorpi e da Secretaria de Turismo e eles destacam o potencial para o turismo náutico, de aventura, de mergulho e do ecoturismo com também ações que venham contribuir com a revitalização e a preservação dos seus mananciais e das matas ciliares”, sublinhou.

A área do reservatório da usina abrange as cidades paranaenses de Ribeirão Claro, Carlópolis, Siqueira Campos, Jacarezinho e Salto do Itararé no Norte Pioneiro e as paulistas Chavantes, Ourinhos, Canitar, Ipaussu, Timburi, Piraju, Fartura, Bernardino de Campos, Itaporanga e Barão de Antonina.

No final de julho, os secretários de turismo dos dois estados – Marcio Nunes e Roberto Lucena – assinaram convênio de cooperação para o desenvolvimento turístico, melhoria da qualidade na prestação dos serviços públicos para aumentar o fluxo turístico interestadual. “O turismo junto com a construção tem o maior potencial de criação de empregos e de crescimento econômico”, disse.

Destino turístico – “Vários empreendimentos estão em construção ou se instalando na região e precisam de mão de obra qualificada. Isso significa a melhoria na renda aos moradores da região, porque além de um emprego qualificado, o turismo amplia diversas atividades econômicas na prestação de serviços e no comércio”, completa o deputado.

Romanelli defende que Angra Doce consolidado como destino turístico terá que ter apoio do governo central nas campanhas de divulgação e nos projetos de revitalização, preservação e proteção das águas. “A água e a natureza são dois dos mais importantes patrimônios. Felizmente, as forças econômicas estão tendo esse entendimento”, adicionou.

A Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná) participou do 25º Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas e buscou o apoio da Agência Nacional de Águas para projetos e chancelas para restauração, revitalização e preservação dos cursos d’água da região, o que inclui o lago da usina Chavantes e a região do Angra Doce.

Entidade – A associação participa da Câmara Técnica de Educação Ambiental e Capacitação e destaca que as cidades do Norte Pioneiro têm cachoeiras, rios e represas, destinos com potencial para o turismo sustentável. “Já estamos em conversas com a Agência Nacional de Águas há pelo menos três anos para chamar atenção para o Angra Doce”, disse o presidente da Atunorpi, Welington Bergamaschi.

“A Atunorpi é exemplo de como as organizações locais podem desempenhar papel fundamental na promoção do turismo sustentável e na proteção do meio ambiente, trabalhando em parceria com instituições nacionais e regionais. A dedicação em destacar a beleza natural e as oportunidades turísticas da região é notável e pode servir como modelo para outras áreas que buscam o desenvolvimento econômico em equilíbrio com a conservação ambiental”, destacou Bergamaschi.