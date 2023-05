Anibelli ressalta dois anos livres da aftosa

Abriu mercados e impulsionou exportações de carnes

O Paraná comemorou neste sábado, 27 de maio, dois anos como área livre de febre aftosa sem vacinação, conquista que contou com a participação ativa do deputado Anibelli Neto (foto), que na época já era presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária da Assembleia Legislativa. E continua neste mandato à frente dessa importante comissão de trabalho em prol do setor.

A certificação internacional permitiu a abertura de mercados e impulsionou as exportações de carnes, resultando em investimentos significativos na cadeia produtiva.

Essa importante conquista vem da parceria entre o Governo do Estado, Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná (FETAEP) e o Sindicato e Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar), assim como a classificação como zona livre de peste suína clássica independente, trazendo proteção e benefícios aos produtores locais no mercado global. O Paraná agora se destaca pela qualidade sanitária e segurança alimentar.

