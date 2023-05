Fiscalização da ANTT é mantida no Paraná

Confirma o Deputado Estadual Romanelli

O deputado Luiz Claudio Romanelli, líder do PSD na Assembleia Legislativa, confirmou nesta quarta-feira, 24, que a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) decidiu manter a coordenação de fiscalização de infraestrutura no Paraná. A unidade poderia ser transferida para São Paulo ou Santa Catarina.

A discussão sobre o fechamento da unidade foi retirada da pauta da reunião deliberativa do órgão federal desta quarta-feira. “A ANTT retirou da pauta de deliberação, pelo menos momentaneamente, depois da repercussão negativa, e desistiu de mudar a coordenação de fiscalização do Paraná”, disse Romanelli ao ressaltar a mobilização dos deputados pela manutenção da estrutura em Curitiba.

Romanelli argumenta que a agência tem que se manifestar quando o interesse público estiver sendo tratado e citou como exemplo a proposta do novo pedágio nas rodovias paranaenses, que teve o edital de licitação do primeiro lote publicado há menos de duas semanas.

Interface – “Em função da modelagem feita pela própria ANTT, os paranaenses não terão nenhuma interface com o novo contrato de pedágio. Não há nada que possibilite a participação. Não há conselho de gestão da malha estadual. Nós vamos depender exclusivamente da ANTT”, disse. “Para nós é fundamental manter a coordenação de infraestrutura no Paraná. Felizmente houve um recuo por parte da agência reguladora”.

O deputado disse esperar ainda que a decisão de manter a coordenação de fiscalização no Paraná seja definitiva. “Agradeço a todas deputadas e a todos os deputados, ao líder Hussein Bakri. que apoiaram e fizeram as gestões necessárias para a manutenção da estrutura da agência no Paraná”, completou Romanelli.