Aprovação de Lula aumenta para 60% e melhora entre os evangélicos e Sul

Destaca Zeca Dirceu

O deputado federal Zeca Dirceu disse que bastou sete meses de governo para a aprovação do presidente disparar para 60% dos brasileiros, conforme pesquisa do Instituto Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 16. “A economia melhora a cada dia, os programas sociais voltaram e o que foi destruído está sendo recuperado a passos largos. O reconhecimento dos brasileiros vai crescer positivamente ainda mais”, prevê o líder do PT na Câmara dos Deputados.

Zeca Dirceu atentou para o crescimento da aprovação de Lula na região sul e entre os evangélicos. “Não foi fechada uma única igreja e o padrão de vida dos brasileiros em geral cresceu. A carne ficou mais barata, a inflação está caindo e os juros que estão baixando devem baixar ainda mais. É o novo Brasil”, disse.

Em relação à pesquisa anterior do Quaest realizada em junho, a avaliação de Lula cresceu quatro pontos percentuais. “Os levantamentos deste institutos vêm sendo realizados desde fevereiro e desde então, a aprovação é ascendente, não para de crescer até em setores que apoiavam o governo anterior”, disse.

Aprovação geral

No geral, 42% dos brasileiros consideram o governo petista positivo, crescimento de cinco pontos percentuais em relação à pesquisa anterior. Outros 29% avaliaram o governo como regular e 24% qualificaram o desempenho como negativo. Em junho, a reprovação do governo estava na casa dos 27%.

A aprovação de Lula também aumentou entre o grupo evangélico. Em junho, 44% aprovaram o petista, agora, 50% avaliam positivamente. Os que desaprovam eram 51% e passaram a ser 46%, uma redução de cinco pontos percentuais.

Na região Sul, o resultado também foi positivo. A aprovação de Lula subiu de 48% para 59%, um crescimento de 11 pontos percentuais. A sua rejeição também caiu em 11 pontos, diminuindo de 49% para 38%. “A pesquisa comprova que os estados e os moradores acompanham os investimentos do governo Lula na região sul e que não qualquer tipo de discriminação politica ou ideológica, o que era comum no governo anterior.

Programas aprovados

Pela primeira vez desde o início da série em fevereiro, Lula é mais aprovado do que rejeitado em todas as cinco regiões do País, com destaque ao Nordeste, onde 72% apoiam o governo do PT.

A percepção sobre os rumos da economia nos próximos 12 meses é positiva para 59% e negativa para 22%. Para 21% dos brasileiros – o maior porcentual -, a economia é o principal problema a ser enfrentado no país.

Perguntados sobre os primeiros sete meses de governo, dois programas se destacaram na pesquisa: o Plano Safra foi aprovado por 79%, e o Desenrola, que promove a renegociação de dívidas, foi avaliado como positivo por 70% dos brasileiros.

A pesquisa da Quaest entrevistou 2.029 pessoas entre os dias 10 e 14 de agosto. A margem de erro é de 2,2% e o nível de confiabilidade é de 95%