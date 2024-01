Assembleia Itinerante será em Arapongas nesta semana(vídeos)

No mesmo formato da realizada na Efapí no ano passado

A realização da Assembleia Itinerante em Arapongas, no dia 31 de janeiro, pode ajudar ainda mais no crescimento da indústria moveleira do Estado. A primeira edição de 2024 do projeto criado pela Mesa Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná será realizada durante a Movelpar Home Show 2024, uma das maiores feiras do setor de móveis no Brasil.

Para o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, e o organizador da feira, Horaci Santos Neto, a sessão especial da Assembleia pode trazer reflexos positivos para o mercado. A feira ocorre entre os dias 30 de janeiro e 01 de fevereiro no Centro de Eventos Expoara. O evento reúne indústrias moveleiras, lojistas e profissionais do setor. A solenidade do Legislativo ocorre a partir das 18 horas.

Essa será a décima edição da Assembleia Itinerante, que no ano passado esteve em Londrina, Maringá, Paranaguá, Castro, Santo Antônio da Platina (vídeos) , Fazenda Rio Grande, Ponta Grossa, Irati e Dois Vizinhos.

A Movelpar é direcionada para lojistas do setor de móveis, eletros e utilidades. A feira tem o objetivo de concentrar esforços e fortalecer a indústria, atraindo varejistas regionais, nacionais e internacionais de pequeno, médio e grande porte para realização de negócios. Este ano, mais de 160 expositores de todo o país estão confirmados, além de varejistas estrangeiros. A expectativa da organização do evento é que 17 mil pessoas passem pela feira nos três dias de evento.

Aproximação – A Assembleia Itinerante foi lançada pela Mesa Executiva para ouvir a sociedade organizada, receber as demandas das regiões e dar as respostas em forma de leis e ações junto ao governo estadual e outros órgãos.

O programa faz parte de uma série de medidas administrativas voltadas ao fortalecimento das políticas de transparência adotadas pelo Poder Legislativo. No dia 31, os deputados estaduais recebem representantes do setor moveleiro, de entidades classe e de membros da sociedade civil organizada para ouvir reivindicações. Durante as atividades, um documento com as sugestões da região será recebido pelo Poder Legislativo.

Ainda de acordo com a programação, personalidades de destaque da sociedade de Arapongas e região receberão diplomas de menção honrosa da Assembleia Legislativa. A população também poderá se informar sobre todas as ações desenvolvidas pelo Poder Legislativo, fazendo propostas e sugerindo iniciativas para os parlamentares. Durante a agenda de trabalho, serão distribuídos informativos sobre as atividades legislativas.

A Assembleia Itinerante está passando pelas feiras e festas dos grandes municípios do Estado, criando um canal direito entre a sociedade e o Legislativo. Com um espaço especial voltado para o trabalho da Assembleia, os deputados recebem prefeitos, vereadores, lideranças, empresários, representantes do setor produtivo e a população.

Participação – A população poderá participar da sessão especial da Assembleia Itinerante mediante a realização de cadastramento gratuito através do endereço movelpar.com.br. No site, basta clicar no ícone “credenciamento” e escolher a opção “visitante”. Em seguida, é só clicar em “fazer credenciamento” e “cadastro de visitante”. É necessário preencher as informações e gerar a credencial, que ficará disponível na portaria do evento, de forma gratuita, no dia da visita. Também é preciso apresentar um documento que comprove a identidade para retirada da credencial.

Serviço

10ª Sessão Especial de Interiorização da Assembleia Itinerante em Arapongas

Data: 31 de janeiro

Horário: 18 horas

Local: Centro de Eventos Expoara (R. Guaratinga, 4455 – Parque Industrial II – Arapongas).