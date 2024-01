Assembleia anuncia datas do concurso público no Paraná

Período de inscrição vai de 10 de janeiro a 8 de fevereiro e provas ocorrem no próximo dia 7 de abril

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSD), anunciou as datas da realização do concurso público para o preenchimento de 85 vagas do quadro próprio da Casa, com exigência de formação com nível médio e superior, e salários a partir de R$ 4.995,21.

As provas ocorrem no dia 7 de abril. O período de inscrições para o concurso vai de 10 de janeiro a 8 de fevereiro e os valores das taxas são de R$ 220, R$ 150 e R$ 110, dependendo do cargo que o candidato irá concorrer. Os editais do certame estão disponíveis na íntegra AQUI.

“É um momento importantíssimo para o Legislativo paranaense. Como presidente da Assembleia do Paraná, representando toda a nossa Mesa Executiva, trabalhamos de maneira efetiva para que esse concurso realmente acontecesse. É uma oportunidade para que mais profissionais ingressem na Casa através do concurso público e possam dar a sua contribuição para este Poder”, afirmou Traiano.

“Nós temos em torno de 100 funcionários que, em breve, aproximadamente 1 ano, devem se aposentar e nós precisamos suprir essas vagas que serão abertas. Esse é mais um avanço da Mesa Executiva, uma vez que tivemos o último concurso público em 1985. É mais uma demonstração que nossa gestão preza pela transparência, eficiência e modernização”, destacou o chefe do Poder Legislativo.

Vagas

Das 85 vagas, uma será destinada para o cargo de Procurador – Classe 3. Já 68 vagas serão destinadas para a carreira de Analista Legislativo que abrange as funções de desenvolvedor de sistemas, biblioteconomista, administrador, economista, advogado, contador, jornalista, analista de rede, revisor legislativo e engenheiro. Por fim, serão 16 vagas para a Carreira de Técnico Legislativo, nos cargos de: Técnico Legislativo-Legislativo, Técnico Legislativo-Administrativo, Técnico Legislativo-Suporte e Manutenção, Técnico Legislativo-Técnico em Contabilidade.

Renovação

A realização do concurso foi anunciada em março pela Comissão Executiva, que avaliou a importância da renovação do quadro funcional. Segundo a Comissão, além dos concursos terem sido realizados há cerca de 40 anos, para áreas específicas, muitos servidores estão próximos à aposentadoria.

A iniciativa faz parte de uma série de medidas administrativas voltadas ao fortalecimento do quadro funcional e das políticas de transparência adotadas pelo Poder Legislativo.