Atividade industrial atinge maior patamar desde 2012 no Paraná

Paraná vem observando um crescimento sucessivo na atividade industrial desde agosto do ano passado

O crescimento de 5,4% na indústria paranaense em novembro de 2023, ofez com que o Paraná conquistasse o maior nível da produção industrial desde janeiro de 2012. O Estado chegou ao índice de 113.82591 no mês, segundo a Pesquisa Industrial Mensal divulgada nesta sexta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Até então, o maior índice da produção paranaense na série histórica do IBGE tinha sido alcançado em dezembro de 2011, quando chegou ao patamar de 122.45216.

O indicador do IBGE mede as variações no volume físico de bens e serviços produzidos pela indústria ao longo do tempo, sem considerar as oscilações nos preços desses produtos. São analisados 1.042 itens fabricados em cerca de 12,5 mil unidades industriais de 15 localidades brasileiras.

O Paraná vem observando um crescimento sucessivo na atividade industrial desde agosto do ano passado, quando o índice de produção industrial chegou a 104.72617. Com isso, a expansão acumulada no Estado foi de 14,5% ao longo de quatro meses, na comparação entre novembro e julho de 2023. Nacionalmente, a média foi de 0,9% no período.

O ritmo na produção industrial também ultrapassou os números pré-pandemia. Se comparado a fevereiro de 2020, a indústria do Paraná observou um crescimento 9,6%. Em relação a março daquele ano, a expansão foi de 23,8%.

“No início da década passada, a política econômica nacional era artificialmente expansionista, com uma queda forçada na taxa de juros e uma série de desonerações na indústria que levaram aos níveis positivos da época. Isso torna o resultado de novembro de 2023 do Paraná ainda mais expressivo”, explica o diretor de Pesquisa do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), Julio Suzuki.

EXPANSÃO DA ECONOMIA – O resultado positivo na indústria confirma o bom momento da economia do Paraná. Com avanço de 6,9%, o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado cresceu mais do que o dobro da média nacional nos três primeiros trimestres de 2023, em relação ao mesmo período de 2022. O PIB do Estado somou R$ 485,8 bilhões no acumulado de janeiro a setembro, o que representa 6,1% do total do PIB brasileiro, que fechou os três primeiros trimestres com R$ 8 trilhões.

Outro indicador, desta vez calculado pelo Banco Central, coloca o Paraná como o estado com o maior crescimento da atividade econômica do País entre janeiro e outubro de 2023, na comparação com os dez primeiros meses do ano anterior. Segundo o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), o aumento, no período, foi de 9,1%, bem acima da média nacional, de 2,4%. O IBCR incorpora as informações sobre o desempenho da economia nos setores agropecuário, industrial, de serviços e de comércio a partir das pesquisas mensais do IBGE.