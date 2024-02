Audiência PÚBLICA discute novo pedágio

Duplicação de rodovias, tarifas e outras questões

A Assembleia Legislativa realiza na próxima terça-feira, 20, a partir das 9h30, audiência pública para discutir a nova concessão de rodovias. O foco do debate é a duplicação do trecho da BR-376, entre Paranavaí e Nova Londrina.

A obra não foi incluída nas obrigações do Lote 4. Segundo o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), proponente do debate, além desta questão que é fundamental para o Noroeste do Estado, outros temas relativos ao novo pedágio também estarão em pauta.

“Estamos envolvidos na campanha Sem Duplicação, Pedágio Não que é promovida pela Socipar (Sociedade Civil do Paraná) e defendendo esta duplicação. Está comprovado que o fluxo de veículos no trecho é, no mínimo, o dobro da contagem apresentada pelos órgãos federais. Já temos uma sinalização positiva do Ministério dos Transportes para a inclusão da obra, mas seguimos mobilizados até que a decisão seja oficializada”, explica Romanelli.

O deputado acrescenta que há outras questões do programa de concessões de rodovias do Paraná que merecem ser discutidas. Entre elas, estão o preço das tarifas de pedágio, a localização das praças de cobrança e outras obras importantes, como o Contorno Leste de Londrina. Além disso, a situação dos Lotes 3 e 6, que estão sob avaliação do Tribunal de Contas da União (TCU) também será tema de discussão.

Na avaliação de Romanelli, as concessões chegam com pelo menos dois anos de atraso e ainda são motivo de preocupações. “Queremos contribuir para aperfeiçoar os projetos porque os paranaenses que vão pagar pedágio pelos próximos 30 anos merecem que seus interesses legítimos sejam atendidos. Não concordamos que os pedágios sejam simplesmente um modelo de negócio. A prioridade deve ser o interesse público”, pontua.

*Sem Duplicação, Pedágio Não -* A duplicação do trecho da BR-376 que vai de Paranavaí até Nova Londrina é uma reivindicação da Socipar desde que foram divulgadas as obras de melhorias nas rodovias incluídas no programa PRVias, elaborado pelo antigo Ministério da Infraestrutura, EPL (Empresa de Planejamento e Logística) e a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). A organização sempre sustentou que o alto tráfego de veículos impunha a existência de pistas duplicadas.

Em 2019, a contagem de tráfego oficial informou que o volume diário médio anual (VDMA) no trecho seria de 4.689 veículos. Em 2022, a Socipar encomendou um reestudo e o resultado foi de um VDMA de 7.868 veículos. Em setembro do ano passado, houve uma nova medição e o tráfego apurado foi de 8.442 veículos. Todas as contagens foram realizadas pela Perplan, mesma empresa contratada pelos órgãos federais em 2019.

A audiência pública que tratará do tema vai contar com a participação de organizações da sociedade, representantes do setor produtivo e do governo do estado, além de parlamentares. O debate será no Plenarinho da Assembleia Legislativa e também poderá ser acompanhado pela TV Assembleia e pelas redes sociais do legislativo.