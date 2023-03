Audiência pública sobre hidrogênio renovável será no dia 8 de maio

A deputada estadual Maria Victoria (foto) convidou os parlamentares, nesta terça-feira (14), para participar da audiência pública sobre a Política Estadual do Hidrogênio Renovável (PL 53/2023), Energias Renováveis e as rotas para o Hidrogênio de Baixo Carbono que será realizada no dia 8 de maio, no Plenário da Assembleia Legislativa. O texto é de autoria da parlamentar.

O hidrogênio classificado como renovável é aquele obtido a partir de fontes renováveis, em um processo de baixa emissão de carbono, e pode ser utilizado na geração de energia, combustíveis e na produção de fertilizantes.

União

A deputada explica que a proposta é reunir todos os atores interessados no tema para construir uma legislação eficiente que permita ao Paraná assumir o protagonismo nas aplicações e nas pesquisas sobre o hidrogênio renovável.

“É um assunto estratégico para o Paraná. Estamos convidando, por meio da comissão executiva, representantes do Governo do Estado, setor produtivo, universidades, empresas públicas e sociedade civil organizada para consolidar uma ampla ação coordenada e integrada”, pontua.

Recentemente a parlamentar esteve na sede da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP) para participar de uma reunião com o presidente da Federação, Ágide Meneguette e técnicos da área. O setor agropecuário identificou diversas oportunidades econômicas relacionados à produção de hidrogênio renovável, sobretudo na cadeia de biogás.

Fertilizantes

Além da geração de energia, o hidrogênio renovável, ao ser combinado com gás carbônico, gera a produção de ureia, utilizada como fertilizante pelos produtores rurais. Hoje, cerca de 80 % do fertilizante utilizado no país é importado.

“Temos no Paraná características importantes para o desenvolvimento da tecnologia: matriz energética de fontes limpas e renováveis, grande produção agropecuária e um mercado consumidor de fertilizantes”, enumera a deputada Maria Victoria.

Programação

A audiência pública, marcada para às 9 horas do dia 8 de maio, terá a participação de especialistas da área para abordar os diferentes tipos e aplicações do hidrogênio renovável.

“Teremos especialistas que vão detalhar os estudos que estão sendo feitos sobre o hidrogênio renovável e suas diferentes formas de produção. Essa abordagem ampla tem o objetivo de elaborarmos uma política pública moderna e eficiente”, destaca Maria Victoria.

Já estão confirmadas as palestras do engenheiro agrônomo Herlon Almeida, Coordenador do Programa Renova PR no IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná); do diretor-presidente da CIBiogás, Rafael Gonzalez; do diretor de Desenvolvimento de Negócios da Copel Holding, Cassio Santana da Silva e do professor doutor Helton José Alves (UFPR), diretor técnico-científico da Associação Brasileira de Hidrogênio.

Depois das apresentações haverá um espaço para debates, considerações e questionamentos.