Nova audiência pública do PPA

Com presença de Guto Silva em Foz do Iguaçu

Nesta sexta-feira (15), o Governo do Estado realiza a Audiência Pública do Plano Plurianual 2024-2027 (PPA) de manhã até às 12 horas no Auditório da União Dinâmica de Faculdades Cataratas (UDC), Rua Jorge Sanwais – 1470, em Foz do Iguaçu, com participação do secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva (foto).

O PPA tem vigência de quatro anos, iniciada no segundo ano do mandato do chefe do Poder Executivo, terminando no fim do primeiro ano de seu sucessor e estabelece, de forma regionalizada, diretrizes, objetivos e metas da administração pública.

Durante o evento os participantes poderão compreender o processo de estruturação do PPA; conhecer, em primeira mão, os Programas, Ações Orçamentárias e Entregas; e participar da definição de prioridades.

Os cinco eixos programáticos: Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Direitos Básicos e Bem-Estar, Eficiência Administrativa, Inclusão Social, Direitos Humanos e Cidadania, e Infraestrutura e Mobilidade.

A partir desses eixos, são 36 programas, subdivididos em centenas de objetivos, indicadores de resultado, ações orçamentárias e suas entregas, que constituem o plano que será enviado, no fim de setembro, para apreciação e proposição de emendas pela Assembleia Legislativa do Paraná. Até lá o Governo do Paraná também pode realizar ajustes no conteúdo proposto, a partir de revisões que estão em andamento.

Guto Silva explica que o PPA é a mais importante peça orçamentária a orientar os investimentos do Estado nos próximos quatro anos, e que esta edição se destaca por ter sido construída a muitas mãos, com mais indicadores, e por apresentar o detalhamento das ações considerando os recortes de raça e igualdade de gênero, que serão apresentados durante esse evento em Foz do Iguaçu.