Avança construção de moradias em Carlópolis

Preço máximo de 12,6 milhões para realização

A Cohapar abriu as propostas para construção de 92 novas moradias em Carlópolis. O chamamento público estabeleceu um preço máximo de R$ 12,8 milhões para o empreendimento.

Um dos concorrentes fez uma oferta de R$ 12,6 milhões para realizar o projeto e foi convocado para a oficialização da proposta e apresentação de outros documentos de habilitação. “Estamos trabalhando para conquistar novas moradias para Carlópolis e toda a região do Norte Pioneiro”, afirmou o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD). “Moradia representa dignidade para as famílias”.

As novas casas serão destinadas exclusivamente para famílias com renda mensal bruta de até seis salários mínimos. “É uma das camadas da população que mais precisa do apoio do Estado para melhorar as condições de vida”, entende Romanelli. As moradias serão construídas com recursos do FGTS e terão subsídio do Programa Casa Fácil Paraná, criado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD).