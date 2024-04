Avança pavimentação no Jd. Altvater (vídeo)

São quase R$ 4 milhões de investimentos

Exclusivo: Com valor total da obra no Jardim Altvater: R$ 3.932.000,00, quase R$ 4 milhões.,segundo confirmou o secretário municipal de Planejamento, Alexandre Levatti, estão quase na fase final.

Os recursos foram do Sistema de financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná, SFM. E mais R$ 658.907,57(seiscentos e cinquenta e oito mil e novecentos e sete reais e cinquenta e sete centavos) a título de contrapartida municipal.

Previsão de término, segundo a R.M Rezende, empresa responsável, para maio de 2024.

Nas adjacências, Morumbi já possui galerias e no Residencial Santos Dumont ao lado do Altvater em fase de implantação.

O prefeito e o vice, Professor Zezão, e Chico da Aramon, consideram as obras prioritárias.

