Balanço positivo de PÓS-graduações gratuitas no Paraná

Para servidores de todos municípios do Paraná

O Programa AMP-Itaipu 4.0, que está ofertando quatro pós-graduações gratuitas a servidores dos 399 municípios do Paraná, cumpriu todas as metas previstas até o momento e está colhendo resultados positivos na formação de servidores de todas as regiões do Paraná. A avaliação foi feita na reunião da equipe responsável pela gestão do programa, na sede da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), em Curitiba, para apresentação do balanço e do relatório das atividades desenvolvidas no projeto.

O presidente da AMP, secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, parabenizou a equipe pela condução do projeto, agradeceu à Itaipu pela parceria e destacou o papel fundamental das 19 associações regionais de municípios, dos prefeitos e prefeitas e dos servidores na execução do programa.

“Todas as pessoas envolvidas no programa estão atingindo os objetivos que prevíamos inicialmente: melhorar a formação dos servidores, gratuitamente, e aprimorar os indicadores da Educação nos municípios”, avaliou Edimar, que agradeceu especialmente o presidente brasileiro da Itaipu, Enio Verri, pela parceria. “O Enio teve a sensibilidade de perceber a importância da formação aos servidores proposta pelo programa e confiou na AMP para executá-lo. Só temos que agradecer a ele, e a toda a equipe da Itaipu, por esse voto de confiança, que estamos honrando com orgulho”.

DO PARANÁ AO MATO GROSSO DO SUL

O gestor do programa na Itaipu, Roberto Piano, disse que a experiência desenvolvida no Paraná está sendo tão bem sucedida que o projeto está sendo levado a 35 municípios do Mato Grosso do Sul, que também são atendidos pela empresa. “O programa é um sucesso aqui e tenho a certeza de que será também no Mato Grosso do Sul. Parabéns a todos os envolvidos pela iniciativa”.

O diretor da Faculdade Pólis Civitas (a executora do programa), Paulo Maia, explicou que o projeto está cumprindo o cronograma inicial e que os 500 primeiros alunos que vão concluir as atividades acadêmicas serão formados já em dezembro. “A partir de 7 de outubro, já será disponibilizado o 5º módulo e o 6º, em 20 de novembro”, disse.

O consultor da AMP junto ao Programa AMP-Itaipu 4.0, João Paulo Barbosa, informou que foram recebidas 35 mil inscrições e houve 18.701 alunos matriculados nos 4 cursos, de todos os 399 municípios do Paraná.

Foram 19 mil inscrições apenas na pós-graduação em Autismo, com 10.910 alunos ativos. A pós-graduação em Licitações e Contratos tem 4.247 alunos ativos; a Gestão no Esporte e Lazer, 1.229 alunos ativos; e finalmente a pós-graduação em Alfabetização, 2.315 alunos ativos. Houve ainda 29.224 visualizações em 218 encontros presenciais, em todas as regiões do Paraná.