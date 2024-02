Ricardo Barros FOCA industrialização com prefeitos e lideranças

De três regiões distintas do Paraná

De sexta até domingo, Ricardo Barros está se reunindo com prefeitos, vice-prefeitos e lideranças de 68 cidades das regiões Noroeste, Sul e Metropolitana de Curitiba. Em pauta, projetos e ações do Governo Ratinho Jr para estimular o setor produtivo e o desenvolvimento regional no Estado.

A agenda do secretário da Indústria, Comércio e Serviços iniciou na sexta-feira (2) em Itaguajé com representantes de 30 municípios da Amusep (Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense).

No sábado (3), o encontro foi em Paula Freitas com prefeitos e lideranças das nove cidades que integram a Amsulpar (Associação dos Municípios Sul Paranaense), região de atuação política do líder do governo, Hussein Bakri.

E no domingo (4) a reunião é em Colombo com as 29 cidades que formam a Assomec (Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba). Depois do evento, Barros visitará a tradicional Festa da Uva.

Também vai destacar as iniciativas e os resultados das políticas do Governo Carlos Massa Ratinho Júnior para incentivar novos negócios, atrair investimentos e gerar empregos e renda. Além disso, receberá reivindicações para melhorar o ambiente de negócios nas cidades.