Tomazina: Beneficiados agricultores orgânicos

Recebem certificados de produtores orgânicos no Paraná

Quatro produtores indígenas da Comunidade Indígena Pinhalzinho e quatro agricultores do Grupo e Produtores Orgânicos do município de Tomazina receberam suas Declarações de Cadastro para Produtores Orgânicos vinculados às Organizações de Controle Social (OCS), no município de Santo Antônio da Platina.

O prefeito tomazinense, Flávio Zanrosso, comemorou, “trata-se de um ampliação no desenvolvimento econômico na região”, assinalou.

A partir de agora, eles estão autorizados a fornecer produtos orgânicos para feiras livres ou vender direto para o consumidor. A certificação garante que os alimentos foram cultivados em um sistema orgânico de produção e seguem as normas do Sistema Brasileiro de Garantia da Qualidade Orgânica.

A entrega das Declarações de Cadastro aconteceu durante o Encontro Regional de Agricultura Orgânica, evento promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) – Unidade Regional de Santo Antônio da Platina, com o objetivo de debater o mercado regional de produtos orgânicos e também as técnicas de cultivo de olerícolas e frutas.

Ao todo, são 58 produtores orgânicos em quatro grupos de OCS nessa regional do IDR/PR. Para o chefe do Núcleo de Suporte à Produção Orgânica do Paraná (Nusorg/PR), esse número de produtores orgânicos é resultado da atuação do Nusorg/PR na capacitação da equipe técnica do IDR para atuação nessa modalidade de garantia da conformidade orgânica, bem como da atuação dessa instituição de assistência técnica e a extensão rural (Ater).

Segundo o Gerente Regional do IDR-PR, Maurício Castro Alves, o objetivo é que os municípios da região alcancem um total de 500 produtores orgânicos.

Atualmente, o Paraná é um dos estados com o maior número de produtores orgânicos do Brasil, segundo dados do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO), do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o que coloca o Paraná como um dos maiores produtores deste tipo de alimento do País.

Representando a Superintendência de Agricultura e Pecuária do Paraná (SFA/PR), participaram do evento e da entrega dos documentos, o chefe da Divisão de Defesa Agropecuária, Cezar Augusto Pian, e o chefe do Núcleo de Suporte à Produção Orgânica (Nusorg), Marcos Aparecido Gonçalves.