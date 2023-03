Bonato e Ana visitam sindicato em Ribeirão

Entidade tem 54 anos de existência

O prefeito, João Carlos Bonato e a vice-prefeita, Ana Maria Baggio Molini, visitaram as dependências do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ribeirão Claro acompanhados do presidente da entidade, Odair do Prado.

Os gestores puderam acompanhar de perto os avanços da unidade que está ativa há mais de 50 anos, e parabenizar pelo bom trabalho que vem sendo desempenhado em prol dos ribeirão-clarenses associados.

Fundado em 1968, o sindicato opera em sede própria e dispõe atualmente de 10 médicos, atendimento especializado diariamente, atendimento odontológico, convênio com descontos especiais em exames laboratoriais e exames de imagens. São cerca de 850 consultas mês e 900 associados.

Além disso, a entidade sindical oferece convênio com psicólogos e clínicas de especialidades, nas áreas: neurologista, dermatologista, psiquiatra e otorrinolaringologia.

Bonato e Ana puderam acompanhar os últimos investimentos de perto, os quatro novos ambulatórios para atendimento médico, dois banheiros feminino e masculino e pintura interna. “O sindicato está cada vez melhor. Sabemos que além da estrutura reformada, prestam um bom atendimento à comunidade. Parabéns Odair e sua equipe”, elogiou o prefeito.

O presidente Odair do Prado agradece a visita dos governantes e destaca que o sindicato conseguiu quitar todas as dívidas deixadas pela gestão anterior. “Conseguimos dar a volta por cima, porque inclusive recuperamos o prédio que estava penhorado para quitar as dívidas”, detalha.

O sindicato também desempenha um papel fundamental na defesa dos direitos dos trabalhador rural, com convenção coletiva de trabalho entre os sindicato Rural e Patronal, decidindo melhores salários e melhorias aos trabalhadores rurais. Além de contratos, agendamento de aposentadoria, auxílio doença e salário maternidade.

“Foi uma visita excelente, pudemos conversar com médicos, pacientes e acompanhar um pouco da rotina e do trabalho que vem sendo realizado. Estamos orgulhosos do esforço do sindicato. Parabéns ao Odair e sua equipe”, enaltece Ana.