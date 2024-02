BR-369 recebe uma nova manutenção

Entre Cornélio Procópio e Apucarana



O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) destacou o início dos serviços de manutenção e tapa-buracos na BR-369, no trecho de 120 quilômetros, de Cornélio Procópio até Apucarana, passando pela cidade de Londrina. “Estávamos cobrando essas obras porque a rodovia estava ficando muito deteriorada. A manutenção precisa ser constante para garantir segurança aos usuários”, afirmou.

Segundo ele, o trabalho realizado agora recupera o legado da antiga concessionária, “que não é satisfatório” .O parlamentar lembrou que pista duplicada em 2021 pela Viapar ainda não foi recebida formalmente pelos órgãos competentes em razão de muitos problemas encontrados no traçado. “Há muitos pontos que precisam ser resolvidos, tanto que a obra sequer foi inaugurada”, ressaltou.

A obra de recuperação faz parte de um contrato assinado pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) no final de 2021 e que foi prorrogado por mais um ano em dezembro passado. Os serviços que foram iniciados nesta semana incluem remendos no leito do pavimento, com fresagem nos pontos deteriorados e a substituição por uma nova camada asfáltica.

Pedágio – Romanelli cobrou que os serviços realizados pelo DNIT, para aumentar a segurança dos usuários, sejam mantidos e ampliados até que o trecho seja licitado. A rodovia integra o Lote 4 do novo programa de pedágios, que ainda não tem data para ser leiloado.

Além de reparos no asfalto, há equipes realizando os serviços na faixa de domínio, que contemplam roçada manual, capina, limpeza de dispositivos de drenagem, limpeza de placas, entre outros.