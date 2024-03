Brasil pode ganhar MEDIDAS PARA A transparência das entidades sindicais

Deputada Rosangela Moro apresentou o Projeto de Lei



O PL propõe alterações na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com o objetivo de proibir o repasse de recursos financeiros das entidades sindicais para partidos políticos e entidades político-partidárias, além de promover maior transparência nos processos eleitorais internos dos sindicatos.

De acordo com a deputada federal Rosangela Moro, autora do Projeto, “o governo quer sindicalizar tudo o que puder como forma de melhorar a arrecadação das entidades que, desde a reforma trabalhista, sofreu considerável e notória redução”.

O projeto destaca a necessidade de garantir a independência dos trabalhadores em relação aos sindicatos, evitando que suas contribuições financeiras sejam desviadas para fins políticos.

Dentre as medidas propostas estão a proibição do repasse de recursos para partidos, a exigência de contabilidade transparente das entidades sindicais e a organização de processos eleitorais com maior fiscalização para garantir a lisura e integridade.