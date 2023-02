Cabo quebra e pode faltar água em SAP

Previsão é de que o problema seja resolvido até este domingo

Devido ao rompimento de cabo de energia da Copel de Santo Antônio da Platina, ocorrido neste sábado (4), pode haver desabastecimento ou redução de pressão na rede em toda a cidade. A Copel foi acionada e a previsão é de que o problema seja resolvido até no máximo na manhã deste domingo, dia quatro.

O abastecimento deve normalizar de forma gradativa. Em situações como esta, a orientação é para que se faça uso econômico da água, priorizando alimentação e higiene. Atividades que demandam grande volume de água devem ser adiadas.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, é preciso ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.