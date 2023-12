CAMPANHA DO governo FEDERAL destaca emprego

Como ferramenta de união das famílias

A nova peça da campanha “O Brasil é um só povo”, do Governo Federal, traz como tema, a partir deste domingo (17), o crescimento recorde do emprego formal no país, com a menor taxa de desemprego desde 2014. O vídeo, com conceitos de união e reencontro familiar, reforça a importância do Novo PAC na geração de postos com carteira assinada no Brasil.

O vídeo retrata um homem que bate à porta de uma casa e pede a uma mulher que o deixe ver a filha. Ele ressalta a saudade que sente da criança. A senhora questiona a saudade, incrédula.

Vestido com um uniforme profissional, com a inscrição “Novo PAC” nas costas, e com um capacete de obra, o homem revela que conseguiu um emprego, com carteira assinada, em uma obra do PAC. “Graça alcançada, Senhor!”, exclama a mulher, que em seguida chama a menina. Um abraço apertado entre pai e filha é a imagem final do vídeo.

CAMPANHA — A campanha do Governo Federal “O Brasil é um só povo” foi lançada em rede nacional visando mobilizar os brasileiros para a consolidação da reconstrução do país. Desde o início do ano, o Governo Federal tem trabalhado com a mensagem de união e de reconstrução do país, e a campanha é parte desse trabalho.

Um dos filmes tem o formato de clipe e foi gravado por artistas de variados estilos musicais. Do ritmo soul de Sandra de Sá aos cantos Gospel do pastor Kleber Lucas, o clipe traz ainda a batida funk da cantora Lellê, a toada de Jorge Vercillo e o axé de Manno Góes. A trilha musical entoa mensagens como “um Brasil e um só povo” e “somos filhos de uma mãe gentil, de um Brasil que luta e não se curva”.

Outro vídeo retrata uma festa de Natal e destaca o Movimento Nacional pela Vacinação, reforçando mensagens de combate ao negacionismo e à desinformação, além de incentivar a retomada de relações familiares.

A campanha inclui ainda comerciais que colocam os brasileiros como protagonistas de histórias cotidianas sobre reconciliações e trazem exemplos de pessoas beneficiadas por programas sociais como o Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, Bolsa Família, ProUni e Plano Safra. As peças valorizam conceitos como família e cidadania e sentimentos como solidariedade e amizade.

GERAÇÃO DE EMPREGOS — O Brasil acumula um saldo de quase 1,8 milhão de empregos formais nos primeiros dez meses de 2023. Os dados do Novo Caged, divulgados em 28 de novembro pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), indicam também que o estoque total, ou seja, o número de brasileiros que estavam trabalhando com carteira assinada em outubro de 2023, chegou a 44,22 milhões, o maior já registrado na série histórica levando em conta tanto o período do Caged (junho de 2002 a 2019) quanto do Novo Caged (a partir de 2020).

O país também teve, no terceiro trimestre deste ano, a menor taxa de desemprego (7,7%) desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015.

E o número de brasileiros ocupados já superou os 100 milhões, patamar recorde desde que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) foi iniciada, em 2012.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República