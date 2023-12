Celepar e Hotmilk vão criar soluções para os SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa da empresa paranaense e do ecossistema de inovação da PUCPR propõe soluções assertivas

Foi lançado nesta terça-feira (12) o programa de inovação aberta Impulse, uma parceria entre a Celepar e a Hotmilk – ecossistema de inovação da Pontifícia Universidade Católica (PUCPR). A iniciativa tem o objetivo de identificar os principais desafios do Governo do Paraná e entregar soluções assertivas para aprimorar os serviços prestados ao cidadão.

Durante o programa, que tem duração de dois anos, haverá um mapeamento dos principaisCe desafios enfrentados nas áreas da educação, segurança pública, mobilidade urbana, saúde, infraestrutura, meio ambiente e economia. A partir desse levantamento, será possível buscar startups que possam desenvolver e implementar soluções relevantes para cada setor.

Paralelamente, serão realizados design sprints (processo com o objetivo de reduzir riscos ao criar um produto) com oficinas práticas, reunindo equipes da Celepar, da Hotmilk e representantes dos órgãos públicos responsáveis pelas áreas contempladas. Assim, será possível executar projetos especiais em conformidade com as necessidades de cada secretaria estadual ou entidade pública.

“É um programa que vai estimular a cultura de inovação e promover a troca de conhecimento, além de entregar resultados práticos que beneficiarão o governo e o cidadão. Assim, vamos impulsionar ainda mais a transformação digital no Estado”, disse Gustavo Garbosa, diretor-presidente da Celepar.

Marcelo Moura, diretor da Hotmilk, enumerou as bases que fundamentam a iniciativa. “O primeiro pilar do programa é o desenvolvimento e a criação de soluções inovadoras para o cidadão. O segundo eixo promove conexões, formatando parcerias e negócios inovadores. Queremos aprender, porque a inovação demanda um aprendizado contínuo”, disse.

O secretário estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), Marcelo Rangel, destacou que o governo estadual aposta em tecnologia. “Novas soluções digitais não apenas simplificam processos, mas representam um elo direto entre a administração pública e o cidadão”, afirmou.

CAPACITAÇÃO – Além dos ciclos de inovação aberta e os design sprints, o programa Impulse também contempla capacitação para colaboradores da Celepar em temas como criatividade, design thinking, gestão de ideias, métodos ágeis e tendências de inovação.