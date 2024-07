Certificação RURAL transforma realidade de famílias na região

Geração de renda no campo no Norte Pioneiro

Baixo investimento, qualidade de vida aos produtores e grande aceitação do mercado. Estas têm sido a realidade de quem opta por produzir orgânicos ou produtos certificados na região, em uma tendência cada vez mais forte e consolidada – muito graças a atuação do Sebrae Norte Pioneiro.

Há poucos dias, em uma cerimônia simbólica envolvendo Sebrae, IDR-PR e prefeituras, mais sete certificados foram entregues para produtores de Santana do Itararé e Siqueira Campos, elevando para mais de 350 o número de agricultores envolvidos em produções certificadas no Norte Pioneiro.

Em Jacarezinho, por exemplo, um projeto da prefeitura local e Sebrae junto a agricultores em assentamentos do MST (Movimentos dos Trabalhadores Sem Terra) para a produção de orgânicos em estufas tem mudado e realidade de 10 famílias – o que motivou outras a também ingressarem no projeto e já estarem em processo de certificação.

A recente descoberta da vocação para produção de orgânicos se soma ao contexto de produtos com IG, como o café, morango e goiaba, entre outros em processos, e os produtos diferenciados do agro, e abre uma nova tendência entre produtores de pequeno porte no Norte Pioneiro, em uma ação integrada que ainda conta com parceria do IDR-PR, prefeituras e parceiros diversos.

MUDANÇA DE CULTURA E SUSTENTABILIDADE

De acordo com o consultor do Sebrae Norte Pioneiro, Odemir Capello, a produção de orgânicos, de produtos com Indicações Geográficas e outros produtos diferenciados do agro tem mudado a realidade de cada vez mais famílias na região. “São produtos de grande procura no mercado, com valor agregado, então muitos produtores perceberam que uma pequena propriedade também pode ser lucrativa. Além disso, tem a questão da sustentabilidade. Estamos produzindo com qualidade, mas sem prejudicar a qualidade de vida dos produtores, pelo contrário, oferecendo uma vida sem contato com agrotóxicos”.

A ideia é que ao invés de simplesmente arrendar a terra ou apostar em culturas tradicionais, cada vez mais produtores migrem para os produtos diferenciados. “Estamos consolidando o Norte Pioneiro como um polo de produtos diferenciados, assim gerando renda e transformando a realidade de muitas famílias. Essa evolução da produção de orgânicos certificados aumentou muito quando intensificamos os projetos do Sebrae que focaram nos produtos diferenciados do agro, principalmente com o Sebraetec, em propostas coletivas com as prefeituras, além do trabalho dos parceiros, dos Comitês da Lei Geral e do Comitê Territorial”, avalia Odemir.

EXEMPLO

Um dos casos recentes de certificação e sucesso é o da produtora Angélica da Silva Passos, de Siqueira Campos, que deixou uma carreira bem sucedida de 26 anos na indústria têxtil para se dedicar à produção de orgânicos.

Nascida e criada no campo, Angélica sonhava em um dia poder voltar às origens. A oportunidade veio quando o marido herdou uma área rural. Com o apoio do Sebrae, o que era uma horta aparentemente sem maior potencial se tornou na renda de toda a família. Hoje o sítio ganhará uma segunda estufa e a projeção é de uma ampliação significativa da produção.

“Graças a Deus estamos produzindo bastante. No começo não foi fácil, não vou mentir, mas hoje realizei meu sonho de poder a voltar para o sítio, poder produzir e fazer isso sem agrotóxicos, como era quando era criança. Com certeza foi a melhor escolha e eu e minha família estamos muito felizes com esse trabalho”, comemora a produtora.

Outra situação que tem recebido atenção é do casal Eliane Rodrigues dos Santos e Natalício Ribeiro, do Assentamento Companheiro Keno, em Jacarezinho, considerados produtores modelo na produção de orgânicos.

“Pra gente ter uma produção sem usar veneno era coisa de outro mundo, impossível. Mas aí o pessoal veio explicando, ensinando, orientando, e fomos colocando em prática. No começo a gente teve dificuldade, mas depois pegamos o jeito. Hoje falo que foi a melhor coisa que fizemos”, comemora Eliane.

“O orgânico tem um mercado muito bom, com preço muito bom. O que é produzido, é vendido. Uma das empresas que compra da gente já deu uma lista de produtos que se a gente tiver, eles compram. E é bastante coisa”, completa a produtora, animada com a nova realidade de vendas garantidas.

NOVOS PARCEIROS

O horizonte dessa realidade parece ainda ter muito a se expandir. De acordo com o secretário municipal de Comércio, Indústria, Turismo e Serviços de Jacarezinho, Leandro Lima, a prefeitura já articula junto a empresas locais a absorção da produção de orgânicos.

“Temos um diálogo já bem sólido com empresas de maior porte para que as refeições dos colaboradores sejam servidas com os nossos orgânicos, e não com produtos que venham de fora, como acontece hoje”, pontua. “Isso garantiria que muitas outras famílias também pudessem produzir orgânicos certificados e ter toda sua produção vendida aqui mesmo dentro de Jacarezinho”, projeta.