Produção de água tratada de Ibaiti é afetada por chuvas

Comprometendo o abastecimento na cidade

A Sanepar informa que na tarde deste domingo (8), as fortes chuvas na região inundaram a captação de água do sistema de Ibaiti, paralisando a produção de água tratada e comprometendo o abastecimento na cidade. A previsão é a de que o abastecimento seja normalizado somente totalmente até no máximo terça-feira de manhã.

A Sanepar orienta a população a fazer uso econômico da água tratada, priorizando higiene e alimentação, evitando desperdícios. Atividades que demandam grande volume de água devem ser adiadas.

Ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.