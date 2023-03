Com 4,5 mil vagas, Paraná liderou empregabilidade jovem

Pela via Rede Sine em janeiro deste ano

A Rede Sine do Paraná colocou no mercado formal de trabalho 4.570 pessoas entre 18 e 29 anos em janeiro, o que representa 32,45% dos 14.083 jovens nesta faixa etária que conquistaram vagas de empregos em todo o País no mesmo período.

Com este desempenho, o Paraná se posicionou em janeiro em primeiro lugar no ranking nacional de jovens empregados via Agências do Trabalhador.

As 4.570 colocações são 152% superiores em relação ao Ceará (1.898), segundo colocado, e 313,57% maiores do que São Paulo (1.105), que terminou janeiro em terceiro lugar.

No saldo geral de colocações via Sine, a empregabilidade de jovens representou 52,6% dos postos de trabalho gerados com carteira assinada no Paraná.

“Já no primeiro mês de 2023, o Governo do Paraná atingiu uma meta importante de empregabilidade. Os 8.689 novos postos de trabalho representam aumento de 14% em relação a janeiro de 2022”, informou o secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes (FOTO).

“Dentro cenário, os jovens representam mais da metade dos empregos criados com carteira assinada, fruto das ações de empregabilidade promovidas no Estado, em especial os mutirões de emprego”, comentou.

DADOS RECENTES – De acordo com o Caged, o Paraná criou 118.149 novas vagas de trabalho em 2022 (saldo de admissões e demissões), ocupando o primeiro lugar no ranking de empregabilidade entre os estados do Sul. Através da Rede Sine, no entanto, o Estado foi o que mais empregou formalmente trabalhadores no ano passado, indicador apenas de admissões, com um acumulado de 122.083 colocações.