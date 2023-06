Com Mauro Moraes à frente do Trabalho, Paraná dispara em empregabilidade

É o primeiro do Sul em criação de vagas, segundo Cadastro de Empregados e Desempregados

O Paraná encerrou o mês de maio com 152.265 pessoas admitidas em vagas de emprego e 144.480 trabalhadores desligados. O saldo de novos postos de trabalho, portanto, foi de 7.785, desempenho muito superior aos demais estados do Sul. Isso porque Santa Catarina atingiu a marca de 3.596 novos encaixes com carteira assinada, enquanto o Rio Grande do Sul ficou com um saldo negativo de menos 2.511 postos de trabalho.

No acumulado de janeiro a maio, o Paraná atingiu a excelente quarta posição no ranking nacional de empregabilidade, com um saldo 62.923 novos empregos, ficando atrás do Estado do Rio de Janeiro (63.615) com uma diferença de 692 colocações. Em primeiro e segundo lugar estão os estados de São Paulo (240.630) e Minas Gerais (118.688), muito mais populosos.

Com desempenho notável nos rankings nacional e regional de empregabilidade, “o Paraná se destaca como um estado promissor, farto em oportunidades de emprego e renda”, afirma Mauro Moraes, que colhe os bons frutos da sua gestão à frente da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda.

Moraes, que assumiu a pasta em janeiro deste ano, vê com entusiasmo o crescimento do estado em indicadores importantes de empregabilidade. “Como secretário de estado, tenho focado minha atuação em ações pontuais e objetivas para o crescimento constante do número de pessoas empregadas no Paraná. Para isso, temos duas importantes frentes de trabalho, uma pensada na realização de mutirões do emprego, com o auxílio das Agências do Trabalhador, postos e unidades móveis de atendimento, e outra na oferta de cursos gratuitos para qualificação profissional”, pontua.

A abertura de novas vagas foi positiva em todos os meses do ano no Estado, com saldo de 6.902 postos em janeiro, 24.355 em fevereiro, 13.550 em março, 10.331 em abril e 7.785 em maio. “Os dados do Caged reforçam a importância das ações adotadas pelo Governo do Estado para promoção de emprego e renda. O desempenho do Paraná no mês de maio e o quarto melhor resultado no acumulado do ano no ranking nacional demonstram um crescimento constante do Estado na criação de novos postos de trabalho”, ressalta Moraes.