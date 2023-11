Começa Hackathon Agro 2023 em SAP

Inscrição é gratuita e aproxima o Agro da Tecnologia

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina convida a participação para cerimônia de abertura do Hackathon Agro 2023, que acontecerá nestes dias 17, 18 e 19 (sexta-feira até domingo).

O evento é um marco para o desenvolvimento do setor agropecuário da cidade.

Hackathons são eventos que reúnem desenvolvedores de software, designers e outros profissionais relacionados à área de programação, com o intuito de em um período curto de tempo criarem soluções inovadoras para algum problema específico.

É uma maratona de programação na qual hackers se reúnem por horas, dias ou até semanas, a fim de explorar dados abertos, desvendar códigos e sistemas lógicos, discutir novas ideias e desenvolver projetos de software ou mesmo de hardware.

A abertura está agendada para o dia 17 de novembro, sexta-feira, com início às 14h, na sede do CDTI (Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação do Norte Pioneiro), em que serão dadas boas vindas aos integrantes das equipes que comporão as atividades.

O Hackathon Agro SAP 2023 também contará com um concurso cultural, com premiação de R$ 500 a R$ 1.500 às maratonistas. Os interessados podem se inscrever na plataforma oficial do evento: https://www.hackathonagrosap.com.br

A inscrição é gratuita.

Realização do evento é da Prefeitura de Santo Antônio da Platina com apoio Institucional do Sistema Faep/Senar, Sindicato Rural de Santo Antônio da Platina, IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural) e Apoio do Npdiario.