Concluída usina solar em SANTO ANTÔNIO

Unidade deverá produzir 13,5 GWh (gigawatts-hora)

Ótima notícia: A nova Usina Solar de Santo Antônio da Platina possui 6,4 MWp (megawatt-pico, unidade que mede a produção máxima da geração solar) de capacidade instalada e vai atender aproximadamente 450 clientes. Ao longo do ano, a unidade deverá produzir 13,5 GWh (gigawatts-hora).

Ela é formada por 9.280 painéis fotovoltaicos de silício monocristalino e ocupa uma área de 12 hectares, equivalente a cerca dez campos de futebol. Além disso, 80 rastreadores solares ajudam a otimizar a geração de energia, ajustando os painéis conforme o movimento do sol.

Funcionando no regime de geração distribuída compartilhada, a usina permite que unidades consumidoras de uma mesma pessoa física ou jurídica dentro da área de concessão da distribuidora sejam beneficiadas pela energia gerada.

Com a entrada em operação da nova usina solar de Santo Antônio da Platina, a Copel concluiu a construção dos três complexos de geração fotovoltaica projetados para a Copel Solar. A iniciativa compreende um novo modelo de negócios da companhia, pelo qual os clientes podem economizar até 15% na conta de luz ao adquirir créditos da geração solar das usinas. Das cerca de 1.000 vagas disponíveis no programa, 90% já foram preenchidas.

Pela iniciativa, a Copel instala e opera as unidades geradoras de energia renovável. Por sua vez, os clientes que aderem ao programa assinam um contrato para utilizar os créditos da geração da energia, resultando em economia na conta de luz.

“Em pouco tempo o número de vagas disponíveis para os clientes economizarem com a Copel Solar praticamente se esgotou”, ressalta o diretor de novos negócios da companhia, Cássio Santana da Silva. Ele destaca que a iniciativa oferece aos consumidores a possibilidade de consumir energia limpa e, ao mesmo tempo, economizar na conta de luz. “O consumidor não precisa investir em placas solares. O investimento, a manutenção das usinas e a geração são garantidos pela Copel.”

Inicialmente, a iniciativa está disponível em toda a área de concessão da companhia (394 municípios do Paraná e Porto União, em Santa Catarina) para clientes comerciais do grupo B (atendidos em baixa tensão, classe que abrange a maioria dos consumidores) que pagam cerca de R$ 400,00 por mês ou mais na conta de luz. Outro requisito é que, na unidade consumidora, o cliente não tenha geração solar própria com módulos fotovoltaicos em telhados. As adesões serão aceitas enquanto houver disponibilidade da capacidade instalada.