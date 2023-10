Concurso Café PR encerra inscrições

Organização estima que cerca de 200 cafeicultores devem participar

Termina nesta segunda-feira (2) o prazo para inscrições no prêmio Café Qualidade Paraná 2023.

A disputa é aberta a proprietários, meeiros, arrendatários e parceiros, que podem habilitar seus lotes em qualquer unidade municipal do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater). A organização estima que cerca de 200 cafeicultores devem participar este ano.

É possível concorrer com cafés que passaram por processamento natural — ou via seca, em que os grãos são secados inteiros — ou cereja descascado, também chamado de via úmida, método em que a polpa do fruto é retirada antes da secagem. Os lotes podem ter de uma a cinco sacas (60 quilos) beneficiadas, com grãos peneira 16 ou superior, umidade abaixo de 11,5% e máximo e 12 defeitos.

Os lotes inscritos passam inicialmente por uma avaliação física, segundo critérios da Classificação Oficial Brasileira (COB), para detectar defeitos como grãos quebrados ou avariados por insetos. Os cafés aprovados seguem então para a prova de xícara, realizada com a metodologia da Associação de Cafés Especiais (SCA, na sigla em inglês), em que são analisados aroma, doçura, acidez, corpo, sabor, gosto remanescente e balanço da bebida. Essas avaliações serão realizadas no período de 16 a 31 de outubro, na sede de pesquisas do IDR-Paraná em Londrina.

Os vencedores serão divulgados no dia 30 de novembro, em Mandaguari. Em cada categoria, os finalistas classificados até o terceiro lugar têm garantida a compra de seu lote pela cotação da bolsa de valores brasileira (B3) no dia anterior à data do encerramento do concurso, mais um acréscimo de 50% ao valor. A íntegra do regulamento pode ser consultada AQUI.

CAFEICULTURA – A produção de café ocupa cerca de 30 mil hectares no Paraná, com produção estimada este ano de 700 mil sacas beneficiadas. A cultura está presente em 187 municípios, sendo a principal atividade econômica em mais de 50 deles. Cerca de 80% das propriedades cafeeiras são de pequena agricultura familiar.

A safra deste ano se aproxima do final, com cerca de 95% dos cafezais paranaenses já colhidos, de acordo com o economista Paulo Sérgio Franzini, do Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab). Ele explica que este ano houve um bom regime de chuvas no período de formação dos frutos. “Em geral, teremos um produto de qualidade e de peneiras maiores, com bom tamanho do grão”, aponta.

PROMOÇÃO – O concurso Café Qualidade Paraná é promovido pela Seab (Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná), IDR-Paraná, Câmara Setorial do Café do Estado do Paraná e Associação dos Engenheiros-Agrônomos de Londrina.

Serviço:

21° Concurso Café Qualidade Paraná

Inscrições: até 2 de outubro, nos escritórios municipais do IDR-Paraná