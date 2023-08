‘Conecta’ durante EFAPI em Santo Antônio da Platina

Próxima quarta-feira no Auditório do SEST SENAT

Exclusivo: O Secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva, e o presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli, participarão do evento Rede399, que visa discutir o planejamento do Paraná na elaboração do PPA 2024-2027, e conta com certificado de participação.

Ocorrerá no dia 16 de agosto(próxima quarta-feira), no Auditório do SEST SENAT ( Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) às margens da BR-153, em Santo Antônio da Platina, durante a 51ª Efapi.

A Reunião Técnica será das 13h30 às 15h00, com a governança do Paraná Produtivo, interlocutores do Conecta399, técnicos da administração pública e gestores de projetos municipais.

O Rede399 começa às 15h00 e segue até 16h45, com secretários, deputados, prefeitos, vereadores, lideranças locais, empresários e participantes da reunião técnica.

No Paraná, o Plano Plurianual 2024-2027 (PPA), que será entregue em setembro, tem sido elaborado com apoio de uma ação do Governo do Paraná, promovida pela Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL), que tem regionalizado a discussão de prioridades.

Junto a lideranças locais, setor produtivo, associações, universidades, deputados, prefeitos, vereadores e secretários municipais, o Projeto Rede399 – Pacto pelo futuro: Planejando o Paraná passou, de maio a julho deste ano, por quatro regiões do Estado (Campos Gerais, Norte, Norte Pioneiro, e Sudoeste), reunindo 1,2 mil pessoas de 80 municípios.

Durante esses eventos, que seguirão ocorrendo em agosto e setembro, estão sendo promovidas votações de prioridades entre as demandas levantadas pelos paranaenses através da Consulta Pública para o PPA, finalizada em abril, que contou com 2.853 participações.

Essa consulta recebeu participações de 225 dos 399 municípios paranaenses, uma adesão de 56% do Estado, cujas contribuições foram direcionadas, principalmente, às áreas de Educação, Segurança Pública, Infraestrutura e Logística e Meio Ambiente e Sustentabilidade.

O programa Rede399 trouxe vários ganhos para a elaboração do PPA estadual, entre eles:

– Abertura de diálogo com a população e representantes da administração pública e entidades privadas para debater e priorizar as demandas levantadas na audiência pública do PPA 2024-2027;

– Oportunidade de demonstrar à população de cada região a importância de um bom planejamento com foco em resultados;

– Oportunidade de compartilhar com os representantes da administração pública dos municípios as diretrizes seguidas para o próximo ciclo de planejamento do Estado, destacando os desafios enfrentados nesta construção;

– Possibilidade de instigar os municípios a buscarem novos caminhos para o seu planejamento e que levem a melhorias nos seus indicadores.

Por quantas cidades passou o Rede399:

Castro – 25/5

Ponta Grossa – 25/5

Francisco Beltrão – 29/5

Pato Branco – 29/5

Telêmaco Borba – 21/6

Cornélio Procópio – 28/6