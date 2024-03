Confira o funcionamento dos órgãos públicos estaduais com o feriado de Páscoa

Haverá escalas especiais na quinta e na sexta-feira. As alterações, no entanto, não abrangem os serviços essenciais, que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias de polícia

Os órgãos públicos estaduais terão escala especial de funcionamento em função do feriado da Sexta-feira Santa (29) e também na quinta (28), decretada ponto facultativo. As alterações, no entanto, não abrangem os serviços essenciais, que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias de polícia.

MUSEUS – Os museus do Estado terão uma programação especial durante o feriado prolongado. Todos eles abrem de quinta a domingo, com exceção do Museu do Expedicionário, que fecha na sexta-feira, e o Museu Paranaense, que fecha no domingo. Os horários e as atrações de cada espaço cultural podem ser conferidas AQUI.

HOSPITAIS DO ESTADO – Atendimento normal todos os dias.

SEGURANÇA PÚBLICA – Todas as delegacias da Polícia Civil do Paraná atendem a população de quinta a domingo.

FARMÁCIAS DO PARANÁ – Todas as farmácias das Regionais de Saúde estarão fechadas nos dias 28 e 29 de março.

HEMEPAR – As unidades da Hemepar terão funcionamento normal na quinta-feira, exceto as unidades de Irati, Cianorte, Maringá e Cornélio Procópio que estarão fechadas para coleta de sangue. Na sexta-feira, todas as unidades da rede fecham. No sábado, o Hemepar de Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel, Maringá e Londrina voltam a funcionar normalmente.

BIBLIOTECA – A Biblioteca Pública do Paraná estará fechada durante todo o feriado prolongado, de quinta à domingo.

CEASA – Na quinta-feira, a Ceasa de Londrina vai funcionar das 4h às 10h. As outras quatro centrais, de Curitiba, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, terão escala de plantão. Na sexta-feira, todas as unidades do Estado estarão fechadas. No sábado, os mercados voltam a funcionar normalmente. A Administração Central, em Curitiba, fecha de quinta a domingo. Confira mais detalhes AQUI.

AGÊNCIAS DO TRABALHADOR – As Agências do Trabalhador do Paraná e postos de atendimento estarão fechados na quinta e na sexta-feira. O atendimento ao público se encerra na quarta-feira às 17h e será retomado na segunda, às 8h.

PROCON-PR – Os postos estarão fechados nesta quinta e sexta-feira. Os atendimentos virtuais, no entanto, continuam funcionamento normalmente pelo site do Procon-PR e na plataforma consumidor.gov.br.

DETRAN-PR – Não haverá atendimento nos dias 28 e 29 e às atividades retornam a partir de segunda-feira (1º). Durante este período, o cidadão pode contar com os mais de 80 serviços oferecidos de forma online por meio do portal do Detran-PR e aplicativo Detran Inteligente.

CEIM-PR – O Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná estará fechado nos dias 28 e 29 de março.

RECEITA ESTADUAL – As delegacias e agências da Receita Estadual fecham a quinta e na sexta-feira. O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) funcionará normalmente, das 7h às 19h, no dia 28, pelos telefones (41) 3200-5009 (Curitiba e Região) e 0800-041-1528 (demais localidades).

COHAPAR – A sede e os escritórios regionais da Cohapar fecham para atendimento ao público na quinta e sexta-feira, com retorno às atividades na segunda (01/04). Serviços de emissão de 2ª via de faturas, cadastro em projetos habitacionais, consulta a empreendimentos por município e pedidos de emissão de escritura continuam disponíveis no site cohapar.pr.gov.br.

FOMENTO PARANÁ – Na quinta-feira, o atendimento aos clientes e à rede de parceiros da Fomento Paraná vai funcionar em regime de plantão, das 9h às 17h por meio do WhatsApp (41) 99389215 e, também, da Central de Atendimento, exclusivamente pelo telefone (41) 3200-5900. Na sexta-feira não haverá expediente.

JUNTA COMERCIAL – Não há atendimento na quinta e na sexta-feira.

PARQUES ESTADUAIS – Três parques estarão fechados para reforma: o Parque Estadual Pau Oco, em Morretes; Mata dos Godoy, em Londrina; e a Ilha das Cobras, em Paranaguá. As outras 25 unidades estaduais abrem para visitação todos os dias do feriado, das 8h às 17h.

COPEL – As agências e postos de atendimento da Copel em todo o Estado funcionam normalmente nesta quinta-feira e fecham nesta sexta. Os endereços e horários de atendimentos podem ser conferidos no site da Copel. Todos os serviços prestados no atendimento presencial também estão disponíveis no aplicativo da Copel, pelo telefone 0800 51 00 116 ou WhatsApp (41) 3013-8973.

SANEPAR – As Centrais de Relacionamento ao Cliente abrem normalmente na quinta-feira e fecham na sexta. Mesmo com o feriado, não haverá alteração no atendimento aos serviços de religação de água, vazamentos de água e esgoto, falta d´água e demais serviços emergenciais que surgirem no período do feriado. O atendimento segue 24 horas por dia nos por meio do telefone (0800 200 0115), whatsapp (41 99544-0115), e-mail ([email protected]) e do site www.sanepar.com.br.

AMEP – Na Sexta-feira Santa, o transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba funcionará com tabela de domingo. No sábado e domingo (30 e 31), os horários seguem a programação normal.

OUVIDORIA – A Ouvidoria Geral do Estado, coordenada pela Controladoria-Geral do Estado (CGE), não terá atendimentos presenciais ou telefônicos na quinta e sexta-feira (2 e 3). Nestes dias e durante o fim de semana é possível enviar solicitações de informação, reclamações, sugestões, elogios e denúncias via formulário online ou pelo WhatsApp, no número (41) 3883-4014.

O que muda quando as reivindicações são feitas durante neste período é início do prazo para a resposta, que começa a contar a partir do próximo dia útil. As respostas para solicitações dos cidadãos devem ser dadas em até 60 dias, enquanto os pedidos de acesso à informação têm prazo de 20 dias.