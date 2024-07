Congestionamento na BR-153 entre SANTO Antônio e Jacarezinho

Prossegue o demorado transtorno

O tráfego da BR-153 em Santo Antônio da Platina no trecho entre Jacarezinho permanece congestionado. Neste momento, são sete quilômetros de filas. Cerca de 40 minutos pelo menos em média. o tráfego literalmente fica paralisado.

As obras de fresagem no km 39 da rodovia continuam nesta quinta-feira, dia 25. Durante os trabalhos, o fluxo de veículos na rodovia permanece, segundo a concessionária, no sistema Pare e Siga. Na verdade, em algumas paradas os dois sentidos ficam praticamente interditados, irritando todos os motoristas.

Conhecida como Transbrasiliana, a BR-153 é uma das mais importantes rodovias brasileiras, cortando o país de Norte a Sul ligando a cidade de Marabá (PA) ao município de Aceguá (RS), totalizando 3.585 quilômetros de extensão. Ao longo de todo o seu percurso, passa pelos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, terminando na Fronteira Brasil–Uruguai.

No trecho do Norte Pioneiro passam, em média, 15 mil veículos por dia.

Mais informações pelo 0800 277 0153.